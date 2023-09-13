سياسة
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تحقيق: 1002 اعتداء جنسي بالكنيسة الكاثوليكية السويسرية خلال 73 عاماً
وثّقت دراسة حديثة أجرتها جامعة سويسرية بتكليف من مؤتمر الأساقفة نحو 1002 حالة اعتداء جنسي ارتكبها رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية السويسرية خلال 73 عاماً.
تحقيق: 1002 اعتداء جنسي بالكنيسة الكاثوليكية السويسرية خلال 73 عاماً
مؤتمر الأساقفة يوجه بفتح تحقيق رسمي في مزاعم الاعتداءات الجنسية بالكنيسة الكاثوليكية السويسرية / صورة: AP
13 سبتمبر 2023

أظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة زيوريخ ارتكاب رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية السويسرية أكثر من 1000 حالة اعتداء جنسي خلال 73 عاماً.

وأجرت جامعة زيوريخ الدراسة بتكليف من مؤتمر الأساقفة السويسريين، وسط مزاعم عديدة بحق أساقفة عاملين ومتقاعدين، بالإضافة إلى رجال دين آخرين بسبب تورُّطهم في اعتداءات جنسية أو تسترهم عليها.

ووثّقت الدراسة 1002 حالة اعتداء جنسي ارتكبها رجال دين كاثوليك وموظفون بالكنيسة ورجال دين في سويسرا منذ عام 1950 حتى الوقت الحاضر.

وقالت الجامعة في بيان صحفي، إن هذه الدراسة هي الأولى التي سمحت لفريق بحث مستقل بالاطلاع على أرشيف الكنيسة الكاثوليكية بحثاً عن ملفات تتعلق بالاعتداء الجنسي.

وأضافت أن المؤرخين الذين أجروا الدراسة أحصوا بالضبط 1002 حالة اعتداء جنسي ارتكبها رجال الدين الكاثوليك، وموظفو الكنيسة، وأعضاء النظام الديني في سويسرا، منذ عام 1950 حتى الوقت الحاضر.

وذكرت أنه مع استثناءات قليلة، مُنح فريق البحث حق الوصول الضروري إلى الأرشيف "من دون عقبات كبيرة"، بالإضافة إلى ذلك أُجريت مقابلات عديدة مع ضحايا الاعتداء الجنسي وأشخاص آخرين.

ووفق المصدر نفسه، في 39% من الحالات كان ضحايا الاعتداءات من الإناث، بينما كانوا من الذكور في أقل من 56% من الحالات، بينما لا يمكن تحديد جنس الضحية من المصدر في 5% من الحالات.

وحسب الدراسة، كان المتهمون بالانتهاكات من الرجال، مع استثناءات قليلة.

وتضيف أن 74% من قضايا الاعتداء الجنسي التي حُقِّق فيها خلال المشروع التجريبي، شملت قاصرين.

وكتب مؤلفو الدراسة: "الحالات التي حُدِّدت هي بلا شك قمة جبل الجليد فقط"، في إشارة إلى أنها لا تعكس إلا جزءاً بسيطاً من الحقيقة المخفية.

ووفقاً للجامعة، فإن عديداً من الملفات المؤرشفة الأخرى لا يمكن تقييمها بعد، مثل أرشيفات التجمعات الدينية ووثائق الهيئات الأبرشية وأرشيف المدارس الكاثوليكية والمدارس الداخلية والمنازل، إلى جانب أرشيفات الدولة.

كما بيّنت أنه "يمكن إثبات تدمير ملفات لأبرشيتين"، ما يعني أن الحقائق التي تحتويها لم يعد يمكن الاطلاع عليها، إضافة إلى أنه "يمكن إثبات عدم تسجيل جميع التقارير كتابياً وأرشفتها باستمرار".

وبالنظر إلى النتائج التي توصلت إليها الأبحاث الميدانية السرية، افترض المؤرخون أنه "أُبلغ عن نسبة صغيرة فقط من الحالات".

وفقاً لمكتب الإحصاء الفيدرالي في سويسرا، فإن 33.7% من الشعب السويسري هم من الروم الكاثوليك، و21.8% ينتمون إلى الكنيسة البروتستانتية، في حين أن 5.5% مسلمون، و30.9% لا ينتمون إلى أي طائفة.

وكان بابا الفاتيكان طلب منذ عام 2018 إدانة جميع الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها رجال الدين، داعياً لإنهاء التستُّر عليها. وحاول اتخاذ مواقف حازمة تجاه قضايا الاعتداء الجنسي داخل الكنائس الكاثوليكية، لكن منظمات حقوقية قالت إن ذلك ليس بالأمر الكافي، داعية لمزيد من الإجراءات لمنع حدوث مثل تلك الأمور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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