تستضيف مدينة إسطنبول فاعليات كل من معرض "حلال إكسبو 10" و"القمة العالمية التاسعة للحلال" للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الفترة بين 23 و26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأفاد بيان صادر عن مجلس القمة العالمية للمنتجات الحلال الأربعاء بأن التحضيرات للفاعليات مستمرة بوتيرة عالية.

وذكر البيان أن تركيا حددت هدفها في التصدير بقيمة 300 مليار دولار عام 2025 ضمن الرؤية المئوية، بينما تعمل على تسريع بحثها عن أسواق جديدة.

وأضاف أن تركيا التي تصدر إلى 197 دولة حالياً، تعمل على زيادة إيراداتها من الصادرات خلال التركيز على سوق الحلال "الذي يعتبر أحد أكبر الإمكانات لتركيا".

وتضمن البيان تصريح رئيس مجلس القمة العالمية للمنتجات الحلال يونس أته، الذي أكد أن سوق الحلال تجاوز حجمه 7 تريليونات دولار وأن التوقعات تشير إلى بلوغه 10 تريليونات دولار خلال 5 سنوات مقبلة.

وأوضح أته أنه وفقاً لتقرير الاقتصاد الحلال الصادر عن المنظمة، فإن تركيا وأندونيسيا وماليزيا تمكنت من احتلال مكان بين أكبر 20 مصدراً للمنتجات الحلال في العالم.

وأضاف أن الإنفاق على الغذاء من المستهلكين في الدول الإسلامية تجاوز تريليون دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2026.

وأشار المسؤول التركي إلى وجود طلب استهلاكي كبير على المنتجات الغذائية الصحية والحلال، وأن دول منظمة التعاون الإسلامي تعتمد على الواردات في قطاعات الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل.

وأضاف: "ولهذا فإن الشركات التركية تركز على الاستثمار في المنتجات الحلال".​​​​​​​

توقعات بمشاركة فوق 40 ألف زائر

وأوضح أته أن الاستعدادات للفاعلية التي تعد الأكبر لمنتجات الحلال في العالم تتواصل بأقصى سرعتها.

وبيّن أن الشركات التي تبحث عن بدائل للتصدير أبدت اهتماماً إضافياً بالمعرض هذا العام.

ولفت إلى أن 446 شركة محلية وأجنبية من 39 دولة شاركت في المعرض و31 ألفاً و905 أشخاص زاروه خلال العام الماضي.

وقال: "نتوقع هذا العام مشاركة أكثر من 500 شركة محلية وأجنبية من أكثر من 40 دولة في المعرض، وجذب أكثر من 40 ألف زائر، بينهم 10 آلاف أجنبي".

وأضاف: "تشارك في معرضنا سنوياً شركات مهمة في مجالات الأغذية وتكنولوجيا الأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية ومنسوجات وأزياء محتشمة. هناك أيضاً طلب كبير للمشاركة من القطاعات المتعلقة بالتمويل الإسلامي والسياحة الحلال خلال هذا العام".

وأوضح أن أسماء رائدة في مجال الاقتصاد الحلال في العالم ستشارك في القمة.

وأوضح أن مسابقة البطولة الدولية للطهاة التي تنظم منذ عام 2018 بالتزامن مع المعرض والقمة، ستقام خلال العام الحالي بمشاركة ألف طاهٍ.