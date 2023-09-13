أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بدء فرقها تقديم الدعم للشعب الليبي وإجراء عمليات البحث والإنقاذ، بعد وصولها إلى المناطق التي ضربتها السيول والفيضانات.

جاء ذلك في تدوينة على حساب المؤسسة التركية في منصة "إكس" الأربعاء.

وأوضحت آفاد: "وصلت فرقنا إلى المنطقة لدعم الشعب الليبي، الذي شهد واحدة من أكبر كوارث الفيضانات في التاريخ، وبدأت جهود البحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية".

وأضافت: "نقف إلى جانب الشعب الليبي الصديق والشقيق".

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر من 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن 3 طائرات شحن تركية توجهت إلى ليبيا محمَّلة بالمساعدات مرحلةً أولى.

وأوضح الرئيس أن "الطائرات تُقِلّ طاقماً مكوناً من 168 فرداً، ومركبتين وزورقين للبحث والإنقاذ، و170 خيمة، و600 بطانية، و400 طرد تضم مواد غذائية ومنظفات، و20 مولداً كهربائياً، وألف معطف واقٍ من المطر، و500 حذاء، و 500 مصباح يدوي، لدعم عمليات الإغاثة".