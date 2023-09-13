نفذ أنصار تنظيم "PKK" الإرهابي في السويد عملاً استفزازياً جديداً من خلال الإساءة إلى تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

واستغل أنصار التنظيم الإرهابي افتتاح البرلمان السويدي في العاصمة استوكهولم الثلاثاء، ونظموا أمامه مظاهرة غير مرخصة.

وتضمن العمل الاستفزازي إساءات للرئيس أردوغان، ورفع رايات ترمز للتنظيم الإرهابي.

ورفع المتظاهرون أعلام التنظيم الإرهابي وصور زعيمهم عبد الله أوجلان، ولافتة تشير إلى حصولهم على إذن من الشرطة لتنظيم مظاهرة في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، ضد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وسبق أن شهدت السويد ممارسات مماثلة لأنصار التنظيم الإرهابي، ففي يناير/كانون الثاني الماضي نظم أنصار تنظيم PKK الإرهابي مظاهرة أمام مبنى بلدية استوكهولم التاريخي أساؤوا خلالها للرئيس أردوغان، ما دفع وزارة الخارجية التركية إلى استعداء السفير السويدي في أنقرة والاحتجاج.