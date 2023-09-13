تحتضن ولاية إزمير غربي تركيا فاعليات مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، بين 27 سبتمبر/أيلول الجاري و1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وستكون إزمير آخر محطات "تكنوفيست" لعام 2023، بعد إسطنبول وأنقرة. ومن المقرر أن تجري الفاعليات على أرض "مطار تشيغلي" لتجمع عشرات الآلاف من عشاق التكنولوجيا.

وستقام خلال المهرجان مسابقات خاصة بالتكنولوجيا والريادة وعروض جوية بهلوانية وحلقات علمية وورش عمل تدريبية ومعارض وحفلات متنوعة بحضور شخصيات رفيعة المستوى.

واحتضنت إسطنبول أنشطة المهرجان في الفترة بين 27 أبريل/نيسان و1 مايو/أيار الماضيين، والعاصمة أنقرة بين 30 أغسطس/آب الفائت و3 سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس إدارة "تكنوفيست" وشركة "بايكار" للصناعات الدفاعية سلجوق بيرقدار، أن المهرجان أصبح "أكبر حدث تكنولوجي في العالم".

ولفت بيرقدار، إلى أن العام الحالي سيشهد تنظيم 3 مهرجانات تكنوفيست كبيرة (في إسطنبول وأنقرة وإزمير)، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

ونُظِّم المهرجان الذي أُقيم للمرة الأولى عام 2018 في مطار أتيمسغوت بنسخته السابعة على مستوى تركيا والثامن داخل البلاد وخارجها (أقيمت إحدى دوراته في أذربيجان). ويُعتبر تكنوفيست وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.