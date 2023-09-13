قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش الأربعاء، خلال لقائه في أنقرة، زعيم تتار القرم مصطفى عبد الجليل قرم أوغلو، وأهتم تشيغوز نائب رئيس المجلس القومي لتتار القرم، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية-الأوكرانية، إن بلاده ترفض الاعتراف بضم روسيا شبه جزيرة القرم ومناطق أخرى داخل أوكرانيا، في جميع المحافل الدولية.

وقال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش: "نرى أن ضم شبه جزيرة القرم ومناطق أخرى تقع ضمن سيادة أوكرانيا إلى روسيا غير شرعي وهذا ما نؤكده في جميع المحافل الدولية".

وتابع قورتولموش بأن: "تركيا هي الدولة الوحيدة التي يمكنها التحدث مع الجانبين (روسيا وأوكرانيا). نرى أن استمرار هذه الحرب يتسبب في خسائر فادحة لكلا الطرفين. ويجب وقفها في أقرب وقت".

بدوره، أشاد قرم أوغلو بموقف تركيا حيال أوكرانيا، وعدم اعترافها بـ"الاحتلال"، وأن الدفاع عن أوكرانيا ووحدة أراضيها بمنزلة دعم كبير لهم.

وأضاف أنه في حال لم تُنقذ شبه جزيرة القرم من "الاحتلال"، فلن يكون لتتار القرم أي مستقبل.​​​​​​​

والتتار سكان شبه جزيرة القرم الأصليون، تعرضوا إلى تهجير قسري بدءاً من 18 مايو/أيار 1944، باتجاه وسط روسيا وسيبيريا ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي.

وعقب استفتاء من جانب واحد في 16 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.