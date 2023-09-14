سياسة
3 دقيقة قراءة
عمرها ألف عام.. ما سر "الأجسام الغريبة" المعروضة في مجلس نواب المكسيك؟
بعد عرض صور لجثتين مشرّحتين لكائنات فضائية مفترضة، أثارت أجسام "غريبة" يتجاوز عمرها ألف عام في المكسيك اهتماماً واسعاً. وانتُشلت "الجثتان الغريبتان"، حسب الصحفي خايمي موسان الذي قدّمهما إلى مجلس النواب، بمدينة كوسكو في البيرو.
عمرها ألف عام.. ما سر "الأجسام الغريبة" المعروضة في مجلس نواب المكسيك؟
أجسام "غريبة" عمرها ألف عام تحظى باهتمام واسع في المكسيك / صورة: AA
14 سبتمبر 2023

لقي عرض أجسام "غريبة" يتجاوز عمرها ألف عام في المكسيك اهتماماً واسعاً، خصوصاً بعدما افترض البعض أنها لجثتين مشرَّحتين لكائنات فضائية مُفترضة.

وناقشت مجموعة من الخبراء الدوليين خلال جلسة استماع عقدتها في مجلس النواب المكسيكي مشاهدات خارج كوكب الأرض، حيث قدّم الصحفي خايمي موسان للنواب جثثاً مزعومة لكائنات "غير بشرية".

وحضر خبراء وسياسيون من اليابان والأرجنتين وفرنسا والبرازيل والبيرو، الثلاثاء، بهدف مناقشة الظواهر الغريبة غير المحددة، أو "UAP" -وهو المصطلح الذي حل محل الأجسام الطائرة غير المحددة أو الأجسام الطائرة المجهولة.

وقدّم موسان للنواب جثتين مشرَّحتين لكائنات غير بشرية، اللتين، حسب الصحفي نفسه ومدير البرنامج "تيرسر ميلينيو"، درستهما الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، أعلى أكاديمية في البلاد.

وحسب موسان، فقد انتُشلت "الجثتان الغريبتان" المزعومتان في مدينة كوسكو بالبيرو (جنوب شرق)، ويبلغ عمرهما 1000 عام.

وأضاف: "إنها كائنات غير بشرية وليست جزءاً من تطورنا الأرضي، وبعد اختفائها لا يوجد تطور لاحق".

وأدلى الضابط العسكري الأمريكي السابق ريان غريفز، الذي حضر الجلسة، بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي بشأن تجاربه مع طائرات مجهولة الهوية خلال فترة عمله طياراً في الجيش في أواخر يوليو/تموز الماضي.

وكتب غريفز، على منصة "إكس"، أن "موسان يتمتع بخبرة تزيد على 50 عاماً. في ذلك الوقت، قدّم الباحث أدلة مفترضة على وجود حياة غريبة في العالم، مثل مقطع مصور يوثّق تشريح جثة كائن فضائي".

ورأى موسان في جلسة الاستماع أن هذا الكشف مهم و"أمر جيد أن ندرك هذه الظواهر في المكسيك، ما يجعل بلادنا من أولى الدول التي قبلت وجود غير البشر على الكوكب".

واختتم حديثه قائلاً: "هذه العينات ليست جزءاً من تاريخنا التطوري على الأرض، فهي ليست كائنات انتُشلت من تحطم جسم غامض... وبدلاً من ذلك، عُثر عليها في مناجم الدياتوم (الطحالب) وأصبحت بعد ذلك متحجرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us