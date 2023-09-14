انتقدت أنقرة "تقرير تركيا 2022" الذي وافقت عليه الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، الأربعاء، ووصفته بأنه "مليء بالاتهامات والأحكام المسبقة المجحفة القائمة على معلومات مضللة صادرة عن الجهات المعادية لتركيا".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن التقرير أظهر أيضاً أن أعضاء البرلمان الأوروبي أصبحوا أسرى للسياسات الشعبوية اليومية ومدى ابتعادهم عن تطوير النهج الاستراتيجي الصحيح تجاه كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة.

وأضافت: "هذا التقرير المليء بالاتهامات والأحكام المسبقة المجحفة القائمة على معلومات مضللة صادرة عن الجهات المعادية لتركيا، يعكس التوجه المعتاد الضحل وعديم الرؤية الذي يتبناه البرلمان الأوروبي تجاه العلاقات مع بلادنا ومستقبل الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الخارجية: "في مثل هذه الفترة الحرجة لاستقرار وأمن قارتنا، التي فُتحت فيها أيضاً نافذة من الفرص لتنشيط العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، نجد أنه من غير المعقول أن يطرح البرلمان الأوروبي مساعي مختلفة بدلاً من مفاوضات الانضمام، التي هي الحل الأمثل وهي العمود الفقري لعلاقاتنا".

التقرير أظهر أن أعضاء البرلمان الأوروبي أصبحوا أسرى للسياسات الشعبوية اليومية ومدى ابتعادهم عن تطوير النهج الاستراتيجي الصحيح تجاه كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة - وزارة الخارجية التركية

وقالت: "الادعاءات الواردة في التقرير التي تعكس وجهات نظر أحادية الجانب لدوائر معينة بشأن قضايا بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​وقبرص، وهي منفصلة عن الحقائق التاريخية والقانونية، ليس لها أي صحة بالنسبة إلينا".

وأكدت الخارجية التركية أن الهدف المشترك مع الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة يتمثل في "استكمال مباحثات تحرير التأشيرات في بلادنا بسرعة من خلال تحديث الاتحاد الجمركي". وقالت إن "الخطوات المتبادلة التي سنتخذها بشأن هذه القضايا ستأخذ العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وعملية انضمامنا إلى مستوى جديد وديناميكي".

وأكدت أن تركيا "لديها القدرة على جعل الاتحاد الأوروبي قوة عالمية في مواجهة جميع التحديات الحالية، خصوصاً الأمن والطاقة والتغير المناخي والهجرة والصعوبات الاقتصادية"، مشيرةً إلى أن "تحديد هذه الحقيقة ممكن من خلال رؤية ثاقبة لا تستسلم للمصالح اليومية لبعض الدوائر".

وأعربت الخارجية التركية عن أملها أن "يتصرف البرلمان الجديد الذي سيتشكل بعد انتخابات البرلمان 2024 بمنظور محايد وعقلاني وبنّاء".

وانتقد وزير العدل التركي يلماز تونغ، في منشور على موقع "إكس" التقرير الأوروبي، مشيراً إلى أنه "جرى إعداده بشكل أحادي وتحت تأثير بعض الدوائر الهامشية، وبعيد عن الواقع التركي".

وقال: "التقرير المذكور هو تقرير يتجاهل جهود الإصلاح الحالية في تركيا، وهو بعيد عن الموضوعية، ولا يستند إلى بيانات، وغير عادل، ولا أساس له من الصحة، ومليء بالأوهام".

وأضاف: "من الواضح أن هذا التقرير لا يسهم في جدول الأعمال الإيجابي بين تركيا والاتحاد الأوروبي".