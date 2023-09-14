أعلنت الشرطة البوسنية، الأربعاء، اعتقال خمسة عسكريين سابقين من صرب البوسنة يشتبه في تورطهم في مذبحة سربرنيتسا عام 1995، في إطار عملية نفّذتها في شرق البلاد.

وحسب النيابة العامة في البوسنة، يُشتبه أن يكون هؤلاء الرجال وهم "قادة وأعضاء سابقون" في قوات صرب البوسنة قد "شاركوا في اعتقال وقتل نحو 70 رجلاً وفتى بوسنياً، وامرأة بين 15 و23 يوليو/تموز 1995".

ووقع الضحايا في الأسر في فلاسينيتسا وسيكوفيتشي في أثناء محاولتهم الفرار من جيب سربرنيتسا الذي كان آنذاك "منطقة محمية" من الأمم المتحدة سيطرت عليه قوات صرب البوسنة في 11 يوليو 1995، حسب المصدر نفسه.

وقالت النيابة إن المشتبه بهم "يُتهمون باستخدام معدات بناء والقيام بأنشطة لإخفاء الجثث".

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وقُتل نحو ثمانية آلاف رجل وفتى بوسني خلال أيام في يوليو 1995 في منطقة سربرنيتسا على يد قوات الجنرال الصربي البوسني راتكو ملاديتش، في مذبحة وصفها القضاء الدولي بأنها "إبادة جماعية".

وكان معظم ضحايا هذه المجزرة مسجونين ثم قُتلوا رمياً بالرصاص ودُفنوا في عشرات المقابر الجماعية.

وجرى حتى الآن نبش رفات سبعة آلاف من ضحايا المذبحة والتعرف عليها وإعادة دفن أغلبها في مقبرة مركز تذكاري في بوتوكاري، قرب سربرينيتسا.

واعتُقل راتكو ملاديتش عام 2011 وحكم عليه القضاء الدولي بعد عشر سنوات بالمؤبد بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الحرب في البوسنة (1992-1995) التي خلّفت 100 ألف قتيل.

وأدانت العدالة الدولية والمحلية في البوسنة وصربيا أكثر من خمسين شخصاً في اطار مذبحة سربرنيتسا، حسب تقرير لمركز "ميموريال".