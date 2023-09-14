سياسة
2 دقيقة قراءة
البوسنة تعتقل خمسة عسكريين صربيين سابقين يُشتبه بتورطهم في مذبحة سربرنيتسا
قالت النيابة العامة في البوسنة إن السلطات اعتقلت خمسة عسكريين سابقين من صرب البوسنة يُشتبه في تورطهم في مذبحة سربرنيتسا عام 1995.
البوسنة تعتقل خمسة عسكريين صربيين سابقين يُشتبه بتورطهم في مذبحة سربرنيتسا
Srebrenica massacre / صورة: AA
14 سبتمبر 2023

أعلنت الشرطة البوسنية، الأربعاء، اعتقال خمسة عسكريين سابقين من صرب البوسنة يشتبه في تورطهم في مذبحة سربرنيتسا عام 1995، في إطار عملية نفّذتها في شرق البلاد.

وحسب النيابة العامة في البوسنة، يُشتبه أن يكون هؤلاء الرجال وهم "قادة وأعضاء سابقون" في قوات صرب البوسنة قد "شاركوا في اعتقال وقتل نحو 70 رجلاً وفتى بوسنياً، وامرأة بين 15 و23 يوليو/تموز 1995".

ووقع الضحايا في الأسر في فلاسينيتسا وسيكوفيتشي في أثناء محاولتهم الفرار من جيب سربرنيتسا الذي كان آنذاك "منطقة محمية" من الأمم المتحدة سيطرت عليه قوات صرب البوسنة في 11 يوليو 1995، حسب المصدر نفسه.

وقالت النيابة إن المشتبه بهم "يُتهمون باستخدام معدات بناء والقيام بأنشطة لإخفاء الجثث".

للمزيد، اقرأ:

- مجزرة سربرنيتسا.. حين تخلّت هولندا عن مسلمي البوسنة وارتكب الصرب الفظائع

وقُتل نحو ثمانية آلاف رجل وفتى بوسني خلال أيام في يوليو 1995 في منطقة سربرنيتسا على يد قوات الجنرال الصربي البوسني راتكو ملاديتش، في مذبحة وصفها القضاء الدولي بأنها "إبادة جماعية".

وكان معظم ضحايا هذه المجزرة مسجونين ثم قُتلوا رمياً بالرصاص ودُفنوا في عشرات المقابر الجماعية.

وجرى حتى الآن نبش رفات سبعة آلاف من ضحايا المذبحة والتعرف عليها وإعادة دفن أغلبها في مقبرة مركز تذكاري في بوتوكاري، قرب سربرينيتسا.

واعتُقل راتكو ملاديتش عام 2011 وحكم عليه القضاء الدولي بعد عشر سنوات بالمؤبد بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الحرب في البوسنة (1992-1995) التي خلّفت 100 ألف قتيل.

وأدانت العدالة الدولية والمحلية في البوسنة وصربيا أكثر من خمسين شخصاً في اطار مذبحة سربرنيتسا، حسب تقرير لمركز "ميموريال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us