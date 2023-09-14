قالت أوكرانيا، الخميس، إنها أسقطت 17 من أصل 22 طائرة مسيّرة روسية هاجمت أراضيها خلال الليل جنوب ووسط وشمال البلاد.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في منشور على "تليغرام": "مساء 14 سبتمبر 2023، من الساعة التاسعة مساءً حتى 2:30 صباحاً، هاجم الغزاة الروس أوكرانيا بعدة مجموعات من الطائرات المسيَّرة من طراز شاهد-136 وشاهد-131 من ثلاثة اتجاهات".

روسيا تعلن إحباط هجوم بمسيّرات أوكرانية

من جانبها، أعلنت موسكو تصديها وتدميرها ليل الأربعاء-الخميس عدداً من المسيّرات الأوكرانية التي شنت هجوماً على منطقتي بريانسك وبيلغورود الواقعتين غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن تفيد في الحال بوقوع خسائر بشرية.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية في أربعة بيانات متتالية نشرتها على تطبيق "تليغرام" أنّ قوّاتها أسقطت بين الساعة العاشرة من ليل الأربعاء (19:00 ت غ) والساعة 00:45 من فجر الخميس (21:45 الأربعاء ت غ) ستّ طائرات مسيّرة كانت تحلّق فوق منطقة بريانسك.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قوّاتها أسقطت الساعة 21:30 (18:30 ت غ) طائرة من دون طيار أوكرانية فوق بيلغورود، المنطقة الروسية الحدودية مع منطقة خاركيف الأوكرانية.