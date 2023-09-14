سياسة
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ليبيا: تعليق الدراسة 10 أيام.. وتوقعات بارتفاع عدد القتلى إلى 20 ألفاً
قال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن عدد القتلى في مدينة درنة الليبية جراء الفيضانات الكارثية قد يصل إلى ما بين 18 و20 ألفاً، استناداً إلى عدد المناطق المدمَّرة.
ليبيا: تعليق الدراسة 10 أيام.. وتوقعات بارتفاع عدد القتلى إلى 20 ألفاً
رئيس بلدية درنة: عدد القتلى في المدينة جراء الفيضانات قد يصل إلى ما بين 18 و20 ألفاً / صورة: AA
14 سبتمبر 2023

قال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن عدد القتلى في مدينة درنة الليبية جراء الفيضانات الكارثية قد يصل إلى ما بين 18 ألفاً و20 ألفاً ،استناداً إلى عدد المناطق المدمَّرة.

وفي آخر حصيلة صادرة عن السلطات الليبية، أفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات إلى 6000 قتيل، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وأعلنت السلطات أن "عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين مستمرة من فرق إنقاذ محلية".

انهيار السدّين

أوعز رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، بفتح "تحقيق عاجل" في أسباب انهيار سدَّي درنة شرقيّ البلاد خلال الإعصار دانيال.

وقال الدبيبة في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خاطبتُ المستشار النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ملابسات انهيار سدَّي درنة، ووجهت الأجهزة المعنية بالتعاون الكامل في ذلك".

وبسبب انهيار السدين في الوادي الذي يُعدّ المكان الوحيد الذي تجتمع فيه المياه المنحدرة من كل وديان الجبل الأخضر الليبي بشرق البلاد، كان غالبية من لقوا مصرعهم من درنة.

تعليق الدراسة 10 أيام

وأعلن الدبيبة، الأربعاء، أيضاً تعليق الدراسة بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في أنحاء البلاد 10 أيام مراعاةً للظروف المأساوية للبلديات المنكوبة.

وقال الدبيبة، في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "وجهت وزارة التعليم بوضع خطة للتكفل بعودة التلاميذ في هذه البلديات للدراسة وتوفير مقرات مؤقتة لهم".

وفي سياق متصل، وفق البيان، أعلن الدبيبة أن "باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة (شرق) للمساهمة في توفير السكن للنازحين وفرق الإنقاذ".

والأحد، اجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال" عدة مناطق شرقيّ ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وفق مراسل "الأناضول".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة سعد الدين عبد الوكيل، إن "عدد قتلى الفيضانات في مدن شرق ليبيا تجاوز 6 آلاف والمفقودين بالآلاف"، دون ذكر عددهم.

وأضاف لـ"الأناضول"، أن "حصيلة الوفيات تعد أولية، وهذه إحصائية لكل المناطق المتضررة جراء الفيضانات ومدينة درنة سجّلت العدد الأكبر"، مرجحاً ارتفاع الحصيلة في الساعات القادمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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