أكدت بيونغ يانغ، الخميس، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبِل دعوة لزيارة كوريا الشمالية وجّهها إليه الزعيم كيم جونغ-أون خلال القمّة التي جمعتهما في روسيا (الأربعاء) والتي هدفت إلى تعزيز العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ.

ولم يصدر أي إعلان رسمي عن أي اتفاق لتسليم روسيا معدات عسكرية يمكنها استخدامها في حربها على أوكرانيا، كانت واشنطن قد حذَّرت منه.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنّه في ختام القمّة "دعا كيم جونغ-أون، بوتين، إلى زيارة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية في الوقت الذي يجده مناسباً".

وأوضحت الوكالة أنّ الرئيس الروسي "قبِل الدعوة بكلّ سرور وجدّد تأكيد رغبته الراسخة في المضيّ قدماً في توطيد أواصر الصداقة التاريخية التي تربط بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".

كانت موسكو قد عرضت على بيونغ يانغ إرسال رائد فضاء كوري شمالي إلى الفضاء، وفق ما أوردت الوكالات الروسية. وإذا حصل ذلك، سيكون أول كوري شمالي يصل إلى مدار الأرض.

وأشاد الرئيس الروسي بـ"بتعزيز علاقات التعاون والصداقة مستقبلاً" مع بيونغ يانغ، متحدّثاً أمام الصحافة عن "إمكانات" تعاون عسكري رغم العقوبات الدولية التي تستهدف كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية، وفق وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن استعداده لتطوير مع بوتين "خطة للمئة عام المقبلة" من أجل إقامة علاقات مستقرة و"موجهة نحو المستقبل".

ويعد هذا الاجتماع هو الأول بين الزعيمين منذ الرحلة السابقة لكيم جونغ أون إلى فلاديفوستوك عام 2019.

وكان بوتين أول رئيس روسي يزور كوريا الشمالية عام 2000 عندما كان يرأسها كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي. وصدّق وقتها مجلس الدوما على معاهدة صداقة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.