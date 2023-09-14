قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأربعاء، إن تركيا قررت إرسال سفينة على متنها معدات لإقامة مستشفيين ميدانيين في ليبيا.

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن "السفينة ستغادر من ميناء "السنجاك" في إزمير، وستحمل على متنها 148 فرداً ومعدات كاملة لإقامة مستشفيين ميدانيين و6 وحدات للطوارئ و10 سيارات إسعاف و7 عربات مخصصة للبحث والإنقاذ و6 مركبات للتدخل العاجل.

وأكد أن تركيا خصصت 159 فرداً من العاملين في مجال الرعاية الطبية لمساعدة الشعب الليبي. وقال: "قلوب 85 مليون تركي مع ليبيا". وأشار إلى أن تركيا أرسلت إلى ليبيا حتى الآن وحدتَي طوارئ، وإمدادات طبية، وعدداً كبيراً من المولدات، وأدوية وأجهزة طبية، وفرقاً خاصة للبحث والإنقاذ.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عن بدء فرقها تقديم الدعم للشعب الليبي وإجراء عمليات البحث والإنقاذ، بعد وصولها إلى المناطق التي ضربتها السيول والفيضانات.

كما أوصل فريق من جمعية الهلال الأحمر التركي، الثلاثاء، مساعدات إنسانية إلى المناطق المتضررة من الفيضانات في ليبيا.

ووصل الفريق المكون من 6 أشخاص إلى ليبيا عبر طائرة شحن جوي تابعة لوزارة الدفاع التركية، وتضمنت المساعدات مواد غذائية وخياماً ومستلزمات للتنظيف وبطانيات.