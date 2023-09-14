داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة محافظات في الضفة الغربية، الخميس، مما إلى أدى وقوع مواجهات أُصيب على أثرها فلسطينيان بجروح والعشرات بحالات اختناق، فيما جرى اعتقال 15.

وذكر شهود عيان في بلدة بيتا، إلى الجنوب من نابلس، أن فلسطينيين أُصيبا بالرصاص المعدني والعشرات بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي البلدة.

وأشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع عشرات المواطنين في البلدة.

واندلعت مواجهات مماثلة في مخيم "عايدة" للاجئين الفلسطينيين قرب بيت لحم (جنوب)، حسب مصادر محلية.

وقال شهود عيان، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "عايدة" استخدم الأخير خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز.

وأشار الشهود إلى أن عشرات الفلسطينيين أُصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن الجيش الإسرائيلي "اعتقل 15 مواطناً من مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية، بينهم 10من مخيمي الدهيشة وعايدة في بيت لحم".

​​​​​​​ولم يصدر بعد تعليق من السلطات الإسرائيلية بشأن بيان النادي الفلسطيني.

وتجري الاعتقالات الإسرائيلية عادةً بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر، حيث يُنقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون، ويُفرَج عن بعضهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق.​