سياسة
2 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال يصيب ويعتقل فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة الغربية
أُصيب، الخميس، فلسطينيان بجروح والعشرات بحالات اختناق وجرى اعتقال 15 خلال مداهمات نفذّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة محافظات في الضفة الغربية.
جيش الاحتلال يصيب ويعتقل فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة الغربية
جيش الاحتلال يصيب ويعتقل فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة الغربية / صورة: Reuters
14 سبتمبر 2023

داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة محافظات في الضفة الغربية، الخميس، مما إلى أدى وقوع مواجهات أُصيب على أثرها فلسطينيان بجروح والعشرات بحالات اختناق، فيما جرى اعتقال 15.

وذكر شهود عيان في بلدة بيتا، إلى الجنوب من نابلس، أن فلسطينيين أُصيبا بالرصاص المعدني والعشرات بحالات اختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي البلدة.

وأشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع عشرات المواطنين في البلدة.

واندلعت مواجهات مماثلة في مخيم "عايدة" للاجئين الفلسطينيين قرب بيت لحم (جنوب)، حسب مصادر محلية.

وقال شهود عيان، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "عايدة" استخدم الأخير خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز.

وأشار الشهود إلى أن عشرات الفلسطينيين أُصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن الجيش الإسرائيلي "اعتقل 15 مواطناً من مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية، بينهم 10من مخيمي الدهيشة وعايدة في بيت لحم".

​​​​​​​ولم يصدر بعد تعليق من السلطات الإسرائيلية بشأن بيان النادي الفلسطيني.

وتجري الاعتقالات الإسرائيلية عادةً بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر، حيث يُنقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون، ويُفرَج عن بعضهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق.​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us