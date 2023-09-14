سياسة
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بعد 3 أشهر من حادثة الغردقة.. سمكة قرش تهاجم سيدة مصرية في البحر الأحمر
تعرّضت مواطنة مصرية لهجوم من سمكة قرش في أحد شواطئ مدينة دهب، جنوب سيناء بالبحر الأحمر، مما أدى إلى فقدانها ذراعها اليسرى بالكامل. وأكدت وزيرة البيئة إغلاق الشاطئ حيث وقع الحادث، وأمرت بتشكيل لجنه لتقييم الموقف.
بعد 3 أشهر من حادثة الغردقة.. سمكة قرش تهاجم سيدة مصرية في البحر الأحمر
حادثة هجوم القرش على السيدة المصرية هي الثانية في ثلاثة أشهر بعد تعرّض سائح روسي لهجوم مماثل في الغردقة / Others
14 سبتمبر 2023

هاجمت سمكة قرش سيدة مصرية، في أحد شواطئ مدينة دهب، جنوب سيناء بالبحر الأحمر، والتهمت إحدى ذراعيها، في حادثة هي الثانية في ثلاثة أشهر.

وأعلنت السلطات المصرية أنها تلقّت بلاغاً بالتهام سمكة قرش ذراع سيدة مصرية تبلغ 34 عاماً، خلال ارتيادها أحد الشواطئ بمدينة دهب.

ونُقلت السيدة إلى مستشفى دهب المركزي على الفور لمعاينتها وتلقي العلاج، حيث تبيّن أن سمكة القرش افترست الذراع اليسرى للسيدة بالكامل.

وأكد التقرير الطبي الصادر عن المستشفى تعرّض الضحية لبتر كامل للذراع اليسرى، نتيجة التهام القرش لها.

من جانبها، أكدت وزير البيبة المصرية ياسمين فؤاد، إغلاق الشاطئ في مدينة دهب، حيث تعرّضت المواطنة المصرية لهجوم سمكة القرش.

ووجّهت الوزيرة، حسب بيان صدر عن الوزارة، "فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنه عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ".

كما أمرت بمتابعة حالة المواطنة المصابة، التي أفادت الجهات الطبية باستقرار حالتها الصحية، ومتابعتها أولاً بأول.

وفي يونيو/حزيران الماضي، شهدت مدينة الغردقة في البحر الأحمر أيضاً واقعة مماثلة، حيث هاجمت سمكة قرش سائحاً روسياً وقتلته.

واستطاعت السلطات المصرية يومها ضبط سمكة القرش في منطقة بالقرب من شاطئ دريم. وتبين وفق المعلومات أن سمكة القرش هاجمت الفوج السياحي والتهمت السائح الروسي وشطرت جسده لنصفين، حيث استُخرج نصف الجثة .

وقبل عام، أغلقت السلطات المصرية، منطقة من ساحل البلاد المطل على البحر الأحمر، وذلك غداة هجوم لسمكة قرش أسفر عن مصرع سائحة نمساوية كانت تسبح بالقرب من منتجع في مدينة الغردقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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