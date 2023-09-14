كشفت مصادر في وزارة الدفاع التركية الخميس أنه بات ملاحظاً أن أرمينيا تعمل على حفر خنادق وفتح مواقع جديدة وبناء تحصينات على الحدود مع أذربيجان، بالإضافة إلى انتهاكها وقف إطلاق النار.

وأضافت أن الرئيس رجب طيب أردوغان التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لخفض التوترات في تلك المنطقة".

وقالت إنه "يجب على أرمينيا أن تضع الاستفزازات والاستفزازات جانباً وتركز على مفاوضات السلام والتعاون".

وأشارت المصادر إلى إن الطريق إلى السلام والاستقرار الإقليميَين يمر عبر التوقيع على اتفاق سلام شامل "ولهذا السبب، فإن فتح ممر زانجيزور له أهمية كبيرة".

في سياق آخر، أفادت المصادر بأن واقعة الاعتداء على جندي تابع لقوات جمهورية شمال قبرص التركية على يد عنصر في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جرت في يوم 11 سبتمبر/أيلول في شارع برهان تان.

وذكرت المصادر أن نشاط تنظيف الشارع المعني يعود إلى أفراد قيادة قوات الأمن في نطاق "اتفاقية نزع السلاح" الموقعة بين جمهورية شمال قبرص التركية وإدارة جنوب قبرص اليونانية والأمم المتحدة في عام 1989.

وأوضحت مصادر وزارة الدفاع التركية "في الآونة الأخيرة، انخرطت قوة السلام التابعة للأمم المتحدة في بعض المواقف والسلوكيات التي من شأنها الإضرار بمبدأ الحياد في الجزيرة، الذي من المفترض أن تحميه بحساسية".

وأضافت " اندلع شجار عندما حاول أفراد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، الذين جاءوا إلى المنطقة التي فيها أفراد القيادة الأمنية التابعة لجمهورية شمال قبرص التركية في أثناء عملية تنظيف الطريق في 11 سبتمبر/أيلول، دخول المنطقة بحجة أنهم سينظفون، وتعرض أحد أفراد قيادة قوات الأمن التابعة لجمهورية شمال قبرص للضرب من أفراد قوة السلام التابعة للأمم المتحدة".

وقالت إن نائب قائد قوة حفظ السلام اعتذر عن الواقعة وأشار إلى أنه سيفعل ما هو ضروري، وإجراء تحقيق مفصل حول الموضوع.

واعتبرت جمهورية شمال قبرص التركية الحادث غير طبيعي، وأشارت إلى أنه جاء في فترة حساسة، وبخاصة في ظل العمل بمشروع طريق طريق بيله –يغيتلر الواصل بين قريتَي بيله ويغيتلر، "وقد يكون محاولة للظهور متعاطفاً مع الجانب اليوناني ووضع الجانب التركي في موقف صعب".

ورداً على سؤال حول اجتماعات بناء الثقة بين تركيا واليونان، قالت المصادر التركية: "تستمر عملية جدولة الاجتماعات بجهود تنسيق مكثفة ونتوقع التوصل إلى نتائج قريباً".