هواوي تنافس أبل رغم العقوبات وتعلم اللغات باساليب مبتكرة - الحلقة 242 من برنامج يني صباح

1- هواوي الصينية توجه لكمة لأبل الأمريكية رغم العقوبات 2- نيوفوبيا: رهاب كل ما هو جديد، يحرم أصحابه التجربة 3- سبعون إلى تسعين في المئة من الشعاب المرجانية الموجودة مهددة بسبب التغير المناخي 4- أساليب مبتكرة لتعلم اللغات عبر منصات التواصل الاجتماعي 5- أجسام غريبة تثير الاستغراب في المكسيك 6- طرد الفنانة دنيا بطمة من مراكش بسبب التصوير