تمكَّن فريق علماء أتراك من العثور على مذبح أثري، في مدينة سافاترا القديمة الواقعة في ولاية قونية، فيما يسلّط المذبح الضوء على الحياة الاجتماعية والثقافية للمدينة قبل 1800 عام.

وأفاد رئيس فريق التنقيب الأكاديمي إيلكر إيشيق، بأن أعمال التنقيب التي أُجريت في المسرح التاريخي بمدينة سافاترا القديمة الواقعة في قرية ياغلي بايات التابعة لمنطقة كاراتاي بولاية قونية شارفت على الانتهاء.

وكشف عن أنهم قاموا بالحفريات في المسرح الروماني مع الفر يق منذ ثلاثة أعوام.

وأضاف إيشيق: "كجزء من الحفريات، وجدنا مذبحاً في أثناء إزالة الكتل التي سقطت على الدرج، لقد تحمسنا للغاية وشعرنا بسعادة بالغة برؤية هذا المذبح سليماً".

وأوضح أن المذبح تعرض لأضرار طفيفة بسبب دفنه تحت الكتل، ولم يلاحَظ أي كسر أو تفكك عليه، ويعتقد أنه يعود للقرن الثاني الميلادي.

وأشار إيشيق أنهم عثروا على نقش إغريقي يتكون من أربعة صفوف على المذبح.

وتابع :"لقد ترجمنا هذه النقوش من خلال استشارة خبرائنا، وتبين أن المذبح كان بمثابة تبرع لهذا المسرح من سلالة تُدعى (أوريليا) تعيش في المنطقة".

وعن أهمية الكشف الأثري، أوضح إيشيق: "لقد أتاح لنا هذا المذبح الفرصة لتفسير فترة المسرح بوضوح واكتسبنا أيضاً معلومات حول البنية الثقافية والاجتماعية لتلك الفترة".