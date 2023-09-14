أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أنه "كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا" جراء الفيضانات المدمِّرة التي خلفت آلاف الضحايا والمفقودين في شرق ليبيا.

وضربت العاصفة "دانيال" منطقة شرق ليبيا، ونجم عنها أمطار غزيرة جداً تسببت بانهيار سدّين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والناس.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكننا تفادينا معظم الخسائر البشرية".

وأشار تالاس إلى أن الافتقار إلى أدوات التنبؤ بالطقس واتخاذ إجراءات بشأن الإنذارات المبكرة فاقم حجم الكارثة بشكل كبير.

كما ألقى باللوم على الصراع الداخلي المستمر منذ سنوات الذي قسّم البلاد، إذ أدى إلى "تدمير كبير لشبكة مراقبة الأرصاد الجوية وتدمير أنظمة تكنولوجيا المعلومات".

غياب أجهزة الإنذار فاقم الخسائر

في السياق نفسه، أشار المسؤول الأمم إلى أن استخدام أنظمة الإنذار المتقدمة "كان من شأنه أن يقلل من الخسائر البشرية والأضرار الناجمة عن الفيضانات المدمرة".

وقال تالاس: "لو كان هناك تحذير مسبق (باستخدام أنظمة الإنذار المتقدمة) لكان من الممكن تجنب معظم الخسائر البشرية في ليبيا".

وبخصوص الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات، قال أمين عام المنظمة: "بالطبع، لا يمكننا تجنب الخسائر الاقتصادية بشكل كامل، ولكن كان بإمكاننا أيضا تقليل تلك الخسائر إلى الحد الأدنى"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

والأحد، اجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال" عدة مناطق شرقيّ ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وفق مراسل "الأناضول".

قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة سعد الدين عبد الوكيل، الأربعاء، إن "عدد قتلى الفيضانات في مدن شرق ليبيا تجاوز 6 آلاف والمفقودين بالآلاف"، دون ذكر عددهم.

وأضاف أن "حصيلة الوفيات تعد أولية، وهذه إحصائية لكل المناطق المتضررة جراء الفيضانات ومدينة درنة سجّلت العدد الأكبر"، مرجحاً ارتفاع الحصيلة في الساعات القادمة.