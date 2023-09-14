رصدت تايوان، الخميس، 68 طائرة حربية صينية و10 سفن عسكرية في الأجواء والمياه المحيطة بالجزيرة.

وكانت تايبيه حذرت من أن بكين تجري تدريبات جوية وبحرية في غرب المحيط الهادئ.

ومنذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، العام الماضي، زادت الصين من وتيرة ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، وخصوصاً من خلال المناورات والطلعات الجوية.

وتُعلن بكين، دوماً، أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتتعهد باستعادة السيطرة عليها، وبالقوة إن لزم الأمر.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية في بيان أنّ "68 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و10 سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني رُصدت حول تايوان" بين الأربعاء وصباح الخميس.

وكانت تايبيه أفادت بأن عدداً من تلك الطائرات والسفن الحربية متجه إلى منطقة غير محددة في غرب المحيط الهادئ للانضمام إلى حاملة الطائرات الصينية شاندونغ في إطار "تدريب بحري وجوّي مشترك".

ورُصدت شاندونغ، إحدى حاملتي طائرات عاملتين في الأسطول الصيني، الاثنين على بعد نحو 110 كلم جنوب شرق تايوان متجهة إلى غرب المحيط الهادئ، وفق سلطات تايبيه.

كما أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، الأربعاء، أن بحريتها رصدت 6 سفن من بينها فرقاطتان ومدمرتان وسفينة دعم قتالية سريعة والحاملة شاندونغ، بينما كانت تبحر على بعد 650 كلم جنوب جزيرة مياكوجيما شرق تايوان.

وأكدت أن طائرات حربية ومروحيات رُصدت لدى إقلاعها من شاندونغ وهبوطها عليها.

منطقة رمادية

حذرت تايبيه هذا الأسبوع من أن بكين تصعّد أنشطة "المنطقة الرمادية"، وفق تعبير عسكري يشير إلى العمليات العدوانية من غير أن تصل إلى الحدّ الحربي، في محيط الجزيرة متهمة بكين بالسعي لتصعيد التوتر في المنطقة وممارسة الضغط، وفي الوقت نفسه تجنب اندلاع نزاع شامل.

من جانبها، قالت قيادة المسرح الشرقي الصينية التي تنظم التدريبات في محيط تايوان، الأربعاء، إن "وحدة طيران" أجرت "مؤخراً" تدريباً ضمن مجال يبلغ "آلاف الكيلومترات"، من دون أن تذكر تايوان بالاسم.

وأجرت الصين تدريبات عسكرية في أبريل/نيسان لمحاكاة تطويق تايوان، وذلك بعد أن التقت رئيسة تايوان تساي إنغ-وي، رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي.

ورصدت تايوان حينذاك 71 طائرة حربية صينية في غضون 24 ساعة.

وأعلنت الصين، السبت الماضي، أن قواتها في حالة "تأهب عالية" مع عبور سفينتين أمريكية وكندية مضيق تايوان.

وأوضحت البحرية الأمريكية أن عبور السفينتين "يُظهر التزام الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة" أمام الملاحة.

وشددت واشنطن وحلفاؤها الغربيون مؤخراً على أهمية ضمان "حرية الملاحة"، وعزّزوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي بهدف تأكيد أنهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.