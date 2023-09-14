سياسة
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مباحثات تركية-إماراتية للاستثمار بمجال النقل في تركيا
أجرى وزير المواصلات والبنى التحتية التركي اتصالاً هاتفياً مع وزير الاستثمار الإماراتي، ناقشا فيه التعاون في استثمارات النقل بتركيا.
مباحثات تركية-إماراتية للاستثمار بمجال النقل في تركيا
يجري وزير الاستثمار الإماراتي زيارة قريبة إلى تركيا / صورة: AP
14 سبتمبر 2023

بحث وزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، مع وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، الاستثمار بمجال النقل في تركيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة المواصلات والبنى التحتية التركية.

وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الاستثمار في مجال النقل في تركيا وتأثيرها في النقل الدولي.

كما قيّم الوزيران التعاون المحتمل في استثمارات النقل وسياسات النقل متعددة الأطراف والمشاريع المهمة لممرات النقل.

وذكر البيان أن أنقرة تدعم العديد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير ممرات النقل الإقليمية بحكم موقعها الاستراتيجي بين القارات.

​​​​​​​ومن المقرر أن يجري الوزير الإماراتي زيارة إلى تركيا في الأيام المقبلة لبحث التعاون والاستثمارات في تركيا.

وتشهد العلاقات التركية-الإماراتية في الآونة الأخيرة انتعاشة كبيرة توّجت بتبادل الزيارات رفيعة المستوى وتوقيع مسؤولي البلدين عديداً من الاتفاقيات في مجالات مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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