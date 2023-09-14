أعاد قرار وزير التربية الفرنسي غابريال أتال، حظر ارتداء الطالبات المسلمات للعباءة في المدارس، ذكريات أفراد الجالية المسلمة مع سياسات الحكومة الفرنسية وتحديداً في مجال التعليم.

وتحدثت الشابة والناشطة الفرنسية ماريا دي كارتينا عن ذكرياتها مع موظفي مدرستها الذين كانوا يجبرونها على خلع حجابها، قائلة: "الأمر كان مهيناً ومحبطاً".

وأضافت: "كنت أشعر أنني أزيل جزءاً مني.. كان الأمر صعباً للغاية".

وكان الموظفون آنذاك، يقفون لدي كارتينا عند مدخل المدرسة، للتأكد من عدم دخولها ورأسها مغطى.

وفرضت فرنسا عام 2004 حظراً على ارتداء جميع أنواع الرموز الدينية في المدارس والمباني الحكومية، مثل الصلبان المسيحية، والقبعة اليهودية، والحجاب الإسلامي.

وبعد نحو 20 عاماً، عادت الحكومة الفرنسية وأعلنت قيوداً جديدة على الطالبات المسلمات، وبحلول سبتمبر/أيلول الجاري، بات ممنوعاً على الطالبات ارتداء العباءة أيضاً في المدارس.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الحالي، أيّد مجلس الدولة الفرنسي قرار حظر ارتداء العباءات داخل المدارس، بعد طعن قدمته جمعيات إسلامية لوقف القرار.

العلمانية كحجة

من جهته، أيّد الرئيس إيمانويل ماكرون الخطوة، قائلاً إن "الرموز الدينية من أي نوع ليس لها مكان في المدارس الفرنسية".

وتزعم السلطات الفرنسية أن القرار اتخذ بما يتماشى مع قوانين العلمانية الصارمة في البلاد.

لكن وفقاً لدي كارتينا، التي تعمل اليوم مستشارة قانونية وسياسية في منظمة "Perspectives Musulmanes" المناهضة للإسلاموفوبيا، مثل هذه القوانين وفرض حظر على الملابس والممارسات المتعلقة بها "تنعكس على مشاعر الأشخاص وعواطفهم".

وعن حظر الحجاب قبل أكثر من عقدين من الزمن، قالت دي كارتينا: "كنت غاضبة للغاية لأنني لم أفهم هذا الظلم تجاهي، لمدة 6 سنوات لم يُسمح لي بارتداء الحجاب، في البداية في المدرسة الثانوية، ثم في الكلية".

وتابعت: "منعني ذلك أيضاً الانضمام إلى الرحلات المدرسية، وانعكس الأمر على كل جانب من جوانب حياتي، كما أنني لم أتمكن من المشاركة في أنشطة السباحة، بسبب حظر ملابس السباحة الإسلامية (البوركيني) ".

وحذرت دي كارتينا من "غياب التحرك الدولي من المسلمين ضد مثل هذه القرارات"، قائلة إن هذا الغياب سيجعل "فرنسا تنفّذ مزيداً من هذه السياسات التمييزية".

سياسات معادية للإسلام

وفي السياق، رأت كوثر نجيب، الخبيرة في شؤون الإسلاموفوبيا، أن هذه السياسات ما هي إلا "استهداف للمسلمات وتعكس مبالغة في الأمر".

وقالت: "إنهم يستهدفون النساء المسلمات فقط لأنهن يرتدين ملابس طويلة أو سراويل بيضاء، أو كيمونو (ملابس فضفاضة مستمدة من الثقافة اليابانية) أو ملابس لونها أسود أو بني فاتح، وهذا أمر مبالغ فيه".

واعتبرت كوثر نجيب أن "الحظر يستهدف بشكل خاص المراهقين المسلمين، وهو مثال آخر على كراهية الإسلام المدعومة من الدولة في فرنسا".

وأضافت: "الأمر لا يتعلق فقط بالعباءات أو حتى بالأثواب الطويلة، بل يتعلق بمن يرتدي هذا النوع من الفساتين، وإذا علموا أنهم مسلمون، فسيستبعدونهم".

وأشارت نجيب إلى أن قرار الحظر الأخير "يظهر أن فرنسا لن تتوقف عن اتباع سياساتها المعادية للإسلام"، موضحة: "هم مصممون للغاية، لدرجة أنهم يستطيعون تطوير قوانين تصدم العالم ويستمرون في ذلك".

وعلى هذا النحو، توقعت نجيب أن يشهد المستقبل القريب في فرنسا "حظر العباءات في الجامعات"، في حين قد يُفرض حظر كامل على لباس السباحة الإسلامي (البوركيني) أيضاً.

وتحدث مسلمون في فرنسا أن السلطات هناك تبحث أيضاً الآن إمكانية حظر حجاب المربيات أو الأمهات اللاتي يرافقن أطفالهن في الأنشطة المدرسية غير المرتبطة بالمنهج الدراسي، التي تنظم داخل مقر المدرسة.

تحدي المجتمع الإسلامي

وعلى الرغم من الوضع الحالي، فقد أعربت نجيب عن تفاؤلها بشأن مستقبل المجتمع المسلم في فرنسا، وأكدت أن الشباب المسلم على وجه الخصوص "فخور بهويته الإسلامية".

وقالت: "اليوم أستطيع أن أرى أن هؤلاء الشباب سيفعلون أموراً قوية قادمة مستقبلاً، هم فخورون بإسلامهم".

وأضافت أنه في عام 2004، كان عدد قليل من النساء يرتدين الحجاب في فرنسا، ولكن اليوم يوجد "إقبال متزايد على ارتداء الحجاب".

ولفتت أيضاً إلى أن "استمرار الممارسات التي تنمُّ عن كراهية المسلمين، يزيد من تمسّك المسلمين أنفسهم بهويتهم".

واختتمت قائلة: "عندما يتعرض الناس للهجوم بسبب إسلامهم، فإنهم سيكونون أكثر فخراً بهويتهم الدينية من ذي قبل".