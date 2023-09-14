سياسة
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القدس.. إسرائيل تكثّف استعدادها الأمني عشية الأعياد اليهودية
أعلنت الشرطة الإسرائيلية الخميس إنهاءها الاستعدادات قبل انطلاق الأعياد اليهودية غداً الجمعة. وقالت إن آلاف العناصر انتشروا في مدينة القدس، بينما سيُفرض إغلاق على الضفة وغزة.
القدس.. إسرائيل تكثّف استعدادها الأمني عشية الأعياد اليهودية
إسرائيل تعتزم نشر آلاف العناصر بالقدس عشية الأعياد اليهودية / صورة: AP
14 سبتمبر 2023

تكثف السلطات الإسرائيلية استعداداتها، في مدينة القدس، عشية الأعياد اليهودية التي تبدأ مساء غد الجمعة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان الخميس، إنها "أنهت استعداداتها لمناسبتَي رأس السنة العبرية ويوم الغفران، إذ سيُحتفل بهما هذا الشهر".

وأضافت: "في هذه الأثناء، تتواصل الاستعدادات الشرطية لفاعليات الأعياد (...)، إذ ستُنشر آلاف من ضباط الشرطة وقوات الأمن والمتطوعين في جميع أنحاء المدينة، مع التركيز على الأماكن المزدحمة والأماكن المقدسة والأماكن الترفيهية".

وأوضحت الشرطة أنها ستعمل على زيادة "المنظومة الأمنية والنشاط الشرطي على طول طرق المرور وطرق المصلين"، وفق البيان.

وأعلن قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس دورون ترجمان، في لقاء مع الصحفيين مساء الأربعاء: "خلال موسم العطلات في القدس، سيكون لكل معبد يهودي في المدينة حراسة مسلحة".

والخميس، قالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، إن الجيش "سيفرض إغلاقاً على الضفة الغربية وقطاع غزة بدءاً من ظهر الجمعة، وحتى مساء الأحد بمناسبة رأس السنة العبرية".

وخلال الإغلاق يُمنع الفلسطينيون، إلا في الحالات الطارئة، من عبور الحواجز إلى إسرائيل، كما تمنع حركة الأفراد والبضائع من قطاع غزة وإليه.

وتحتفل إسرائيل مساء الجمعة، ببدء عطلة رأس السنة العبرية التي تستمر حتى الأحد على أن تحيي يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري "يوم الغفران"، بينما يبدأ عيد المظلة "السوكوت" في 29 من الشهر الجاري ويستمر حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأما عيد "بهجة التوراة" فيحل بدءاً من 6-8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويتدفق مئات آلاف من "المتدينين اليهود" خلال الأعياد إلى الكنس لأداء الصلوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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