أعلن الجيش الأوكراني، الخميس، تدمير نظام دفاع جوي روسي غرب شبه جزيرة القرم، بعد هجوم ليلي شنّه بمسيّرات هجومية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن دفاعاتها الجوية أسقطت 11 طائرة مسيّرة هجومية خلال الليل فوق شبه جزيرة القرم، ولم يسفر ذلك عن وقوع أي خسائر.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارات مدوية وعمود دخان متصاعداً في السماء ليلاً من حريق مشتعل. ولم يتسنَّ التحقق من صحة المقطع.

وقال مصدر بالمخابرات الأوكرانية إن الهجوم أسفر عن تدمير نظام دفاع جوي روسي من طراز "تريومف" في عملية مشتركة لجهاز الأمن الأوكراني والقوات البحرية.

وكان المصدر قال إن الطائرات المسيّرة عطلت أولاً نظام الدفاع الجوي بمهاجمة الرادار واللاقط الهوائي به قبل توجيه صاروخي كروز من طراز نبتون، صناعة أوكرانية، لأجهزة الإطلاق بالنظام.

ويأتي الهجوم بعد يوم من إطلاق أوكرانيا صواريخ على ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

وتستخدم أوكرانيا سلاح المسيّرات بشكل كبير في قصف المواقع الروسية البعيدة عن الجبهة، كما تسعى أوكرانيا للحصول على صواريخ طويلة المدى لتحسين الوصول إلى المواقع والأهداف الروسية في العمق.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أنها ستتلقى 1.25 مليار دولار من الولايات المتحدة في إطار مشروع للبنك الدولي خاص بأوكرانيا.

وقالت وزارة المالية إنها جمعت إعانات وقروضاً يقدر إجماليها بنحو 19.5 مليار دولار، إضافة إلى 1.44 مليار يورو كثمرة للمشروع.