لا يزال الناجون من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة الليبية معلقين الآمال بالعثور على ذويهم بين الحطام وآلاف الجثث.

ودمّرت السيول الناجمة عن إعصار "دانيال" سدوداً مساء الأحد، وجرفت المباني وبداخلها العائلات النائمة إلى البحر.

وتباينت أعداد القتلى المؤكدة التي أعلنها المسؤولون حتى الآن، ولكنها جميعها بالآلاف، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين.

وقال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي إن الوفيات في المدينة قد تصل إلى ما بين 18 ألفاً و20 ألفاً استناداً إلى حجم الأضرار.

وأشار إلى أن المدينة بحاجة إلى فرق متخصّصة في انتشال الجثث، وعبّر عن مخاوفه من حدوث وباء بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه كان من الممكن تجنّب الخسائر الفادحة في الأرواح لو كان لدى ليبيا، التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من عقد، هيئة أرصاد جوية فعّالة قادرة على إصدار التحذيرات.

مساعدات دولية

ووصلت فرق إنقاذ من تركيا ومصر وتونس والإمارات وقطر. وأرسلت تركيا سفينة تحمل معدات لإقامة مستشفيين ميدانيين. وخصّصت 159 فرداً من العاملين في مجال الرعاية الطبية لمساعدة الشعب الليبي.

كما أوصل فريق من جمعية الهلال الأحمر التركي، الثلاثاء، مساعدات إنسانية إلى المناطق المتضررة من الفيضانات في ليبيا.

وأرسلت إيطاليا 3 طائرات محمّلة بالإمدادات وفرق الإنقاذ، إضافة إلى سفينتين تابعتين للبحرية، واجهتا صعوبة في تفريغ حمولتهما، لأن ميناء درنة الممتلئ بالحطام كان غير صالح للاستخدام تقريباً.

وتواجه عمليات الإنقاذ تعقيدات بسبب الانقسام السياسي في ليبيا.

ومن المتوقع أن يصل وفد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية إلى بنغازي في شرق البلاد اليوم الخميس لإظهار التضامن ومناقشة جهود الإغاثة، وهو حدث نادر منذ أن رفض برلمان شرق ليبيا الاعتراف بتلك الحكومة العام الماضي.