جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده أن حكومته لن تسمح بتفشي العنصرية وكراهية الأجانب وستتخذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال فاعلية أقيمت بمشاركة مسؤولين محليين في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان إن وصمة الاستعمار والعنصرية والفاشية لم تكن موجودة أبداً في أي مرحلة من مراحل التاريخ التركي، وشدّد على أن حكومته لن تسمح إطلاقاً بزعزعة هذه الخصال الحميدة.

وأوضح أن الجهود التي بُذلت عبر التاريخ لتأليب الشعب ضد بعضه على أساس العرق والطائفة والنزعة والأيديولوجية وما شابهها من تقسيمات أخرى، قد باءت دائماً بالفشل.

ولفت إلى أن التاريخ التركي معروف باحتضان جميع من ضاقت بهم السبل من دون أي تمييز، من البلقان وحتى القوقاز والعراق وسوريا، وبالتسامح مع الآخرين ومساعدة المحتاجين.

وأضاف: "لا يمكننا إطلاقاً أن نسمح بتجذّر الألاعيب الخبيثة التي تتسبب بتخريب نسيجنا الاجتماعي بدءاً من استفزازات المنظمات الإرهابية وبعض السياسيين وحتى سموم العنصرية وكراهية الأجانب".

كما تعهد الرئيس أردوغان بإفشال محاولات "حفنة من الدجّالين" المجتمعين في مواقع التواصل الاجتماعي لتحريض أفراد الشعب ضد بعضهم وإشعال الفوضى في البلاد.

وأعرب عن ثقته أن الشعب التركي المعروف برحمته وعطفه ووقاره وتسامحه لن يقبل أيضاً مثل هذه المحاولات.

مضيفاً أن الدولة التركية تعمل على إطفاء نار الفتنة واتخاذ التدابير اللازمة ضد الخارجين عن القانون.

وبيّن أن الحكومة التركية ستعمل أيضاً على حل المشكلات المتعلقة بالهجرة غير النظامية من خلال تفعيل أمن الحدود وعمليات الرقابة داخل البلاد.

وأردف: "نسعى جاهدين لضمان عودة اللاجئين الذين استقبلناهم في بلدنا لأسباب إنسانية إلى ديارهم طوعاً وبأمان وكرامة".

ولفت إلى أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بلغ نحو 600 ألف، وأن الرقم سيزداد أكثر كلما استكملت مشاريع السكن في الشمال السوري التي أطلقتها تركيا بدعم مالي من قطر.