اتفق أعضاء منظمة الدول التركية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومواصلة العمل على تنفيذ مشاريع جديدة، بحسب تصريحات، الخميس، لوزير التجارة التركي عمر بولات عقب الاجتماع الـ12 للوزراء المسؤولين عن التجارة والاقتصاد في منظمة الدول التركية والاجتماع الـ14 لمجموعة عمل التعاون الاقتصادي في إسطنبول.

وأوضح بولات في تصريحه أن منظمة الدول التركية تتمتع بإمكانات قوية، وأنها قررت مواصلة العمل على تعزيز أسس المنظمة وإنشاء مشاريع جديدة في مجالات التجارة والاقتصاد لجعلها واحدة من المنظمات الرائدة في القرن الـ21.

وأضاف أن دول المنظمة اتفقت على تنفيذ أدوات الجيل الجديد لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مثل توقيع اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي بين الدول الأعضاء.

وأشار إلى أنه نظراً للأهمية المتزايدة لتجارة الخدمات والاستثمارات في القرن الحالي، فإن دول المنظمة تعمل على إنشاء اتفاقية تجارة حرة في مجال الخدمات والاستثمارات.

وتابع: "لقد أظهرنا اليوم نيتنا لبدء المفاوضات حول هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن".

وأوضح الوزير التركي أن الدول الأعضاء اتفقت على زيادة الاستثمارات المتبادلة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة التجارة البينية.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة بلغ العام الماضي نحو 33 مليار دولار، مشيراً إلى أن الهدف هو رفع نسبة الصادرات بين دول المنظمة من 6 إلى 10 بالمئة من إجمالي الصادرات إلى بلدان العالم في الفترة المقبلة.

وتأسست منظمة الدول التركية عام 2009، وتضم كلاً من تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان.​​​​​​​

وتحمل كل من المجر وتركمانستان وجمهورية شمال قبرص التركية صفة "عضو مراقب" في المنظمة.