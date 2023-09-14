أقر مجلس النواب الليبي، الخميس، ميزانية طوارئ قيمتها 10 مليارات دينار ليبي (مليارا دولار) لمواجهة آثار الإعصار "دانيال".

وقال النائب البرلماني محمد تامر، إنه "أُقرت ميزانية للطوارئ تبلغ قيمتها 10 مليارات دينار ليبي"، خلال جلسة طارئة عقدت في مقر مجلس النواب، بمدينة بنغازي (شرق).

وأضاف أن الجلسة "خصصت لمناقشة ميزانية الطوارئ الرامية إلى معالجة آثار الكارثة، على المتضررين والمدن والمناطق المنكوبة".

وأوضح أن ذلك المبلغ سيخصص لـ"إعادة إعمار المناطق المنكوبة، وكذلك صرف تعويضات للمتضررين جراء الإعصار".

وأضاف أن الجلسة شهدت "تشكيل لجان لمراقبة أوجه الصرف من تلك الميزانية"، مؤكداً أن "الصرف سيُقر بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي".

سفن تتجه إلى درنة

في سياق متصل، قالت مصلحة المواني والنقل البحري التابعة للحكومة، في بيان نشرته الخميس على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه: "بعد إجراء مسح للممر الملاحي ومداخل ميناء درنة يمكن للسفن والقاطرات التوجه إلى الميناء شرط ألا يتجاوز غاطس السفن من 5 إلى 7 أمتار".

وأشار البيان إلى "وجود لجنة أزمة موجودة حالياً، بالميناء لتنفيذ المهام والاختصاصات، التي من شأنها تسهيل وتنظيم سفن الإغاثة وإيصال المساعدات بأسرع وقت إلى المتضررين من سكان المدينة والمناطق المجاورة، وانتشال الضحايا".

وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس مصلحة الطرق والجسور بحكومة الوحدة الوطنية، الحسين السويدان، إن "هناك صعوبة في الوصول إلى بعض المدن والأماكن المتضررة من الفيضانات في المنطقة الشرقية للبلاد، جراء انهيار معظم الجسور والطرقات والعبارات المائية الرابطة بينها".

وأكد أنه على الجهات المعنية أن "تعمل على إيجاد مسارات أخرى في مدينة درنة، عن طريق تكليف بعض الشركات الوطنية".

والخميس، أعلن وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، سعد الدين عبد الوكيل، أن "عدد قتلى الفيضانات في مدن شرق ليبيا تجاوز 6 آلاف والمفقودين بالآلاف"، مرجحاً ارتفاع الحصيلة.

واجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، الأحد، كان أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج إضافة إلى سوسة ودرنة ومناطق أخرى.