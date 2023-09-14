سياسة
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بعد يومٍ دامٍ.. رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن وقف إطلاق النار  بعين الحلوة
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بعد أن وصل عدد القتلى إلى 15 قتيلاً وتجاوز عدد المصابين الـ150 مصاباً، ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ من الساعة السادسة مساء يوم الخميس.
بعد يومٍ دامٍ.. رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن وقف إطلاق النار  بعين الحلوة
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بدء سريان وقف إطلاق النار في  مخيم عين الحلوة / صورة: AFP
14 سبتمبر 2023

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الخميس، أنه اتُّفق على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة الفلسطيني جنوبي لبنان، يبدأ الساعة السادسة مساء الخميس.

وقال المكتب في بيان له إن "المساعي التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري طوال اليوم لوقف الاشتباكات في مخيم عين الحلوة قد نجحت".

وأضاف البيان: "اتُّفق على وقف لإطلاق النار في المخيم يبدأ سريانه عند الساعة السادسة مساء يوم الخميس".

وسادت المخيم حالة من الهدوء بعد ليلة ساخنة من الاشتباكات تراجعت خلال ساعات الصباح الأولى.

والخميس، ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا جراء الاشتباكات الدائرة في المخيم منذ أسبوع إلى 15، إضافة إلى أكثر ‏من 150 جريحاً، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

كما دفعت الاشتباكات العنيفة جزءاً من السكان للنزوح خارج المخيم مع سقوط قتلى وجرحى منهم.

والتقى عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، الذي قال في مؤتمر صحفي: "نبذل قصارى جهدنا من أجل الأمن والعدل وتسليم المطلوبين، وأن نكون أداة خير لشعبنا وللبنان".

وفي وقت لاحق التقى بري عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية" والمركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، الذي قال بعد اللقاء: "لا بدَّ من وقف إطلاق النار والالتزام المطلق به من أي جهة كانت، لأن المؤامرة كبيرة على مخيم عين الحلوة وعلى مستقبل القضية الفلسطينية".

وكشف الأحمد "أن انخراطاً دولياً عربياً وأجنبياً في هذه المؤامرة التي تستهدف مخيم عين الحلوة عاصمة الشتات الفلسطيني، وللأسف اتُّفق أكثر من مرة، ولكنه كان ينهار سريعاً".

وتعد اشتباكات الخميس بين "فتح" وجماعة مسلحة تطلق على نفسها "الشباب المسلم"، خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلوا إليه الاثنين الماضي، بعد اجتماع عقد بين مسؤولين فلسطينيين والأمن اللبناني.

وتأتي هذه التطورات بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات مسلحة نهاية يوليو/تموز الماضي، أدت حينها إلى مقتل 14 شخصاً.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة بنحو 300 ألف لاجئ.

ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشدَّدة حولها.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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