سياسة
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العراق.. اشتباكات بين حرس الحدود وعناصر PKK الإرهابي في أربيل
اندلعت اشتباكات بين قوات حرس الحدود العراقي وعناصر من تنظيم PKK الإرهابي حاولوا الاستيلاء على مناطق انسحبت منها مجموعات مناهضة لإيران.
العراق.. اشتباكات بين حرس الحدود وعناصر PKK الإرهابي في أربيل
العراق.. اشتباكات بين حرس الحدود وعناصر PKK الإرهابي في أربيل: Reuters / Reuters
14 سبتمبر 2023

اندلعت اشتباكات بين قوات حرس الحدود العراقي، وتنظيم PKK الإرهابي بعد أن حاول الأخير السيطرة على القرى التي أخلتها جماعات مناهضة لإيران في محافظة أربيل شمال العراق.

وبحسب معلومات من مصادر محلية، الخميس، اندلعت الاشتباكات، اليوم الخميس، في ناحية سيدكان بمحافظة أربيل بين حرس الحدود التابع للحكومة العراقية وتنظيم PKK الإرهابي، الذي سعى للاستيلاء على المناطق التي انسحبت منها المجموعات المناهضة لطهران، في إطار الاتفاق الأمني بين إيران والعراق.

وذكرت المصادر أن حرس الحدود العراقي أرسل تعزيزات إلى الحدود لتأمين المنطقة، بينما كان تنظيم PKK الإرهابي يسعى للتوسع نحو المناطق التي أُخليت.

والأربعاء أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده عازمة على تطهير حدود البلدين من المجموعات الإرهابية.

وأشار إلى أن العراق يسعى لنزع سلاح الجماعات الإرهابية القريبة من الحدود الإيرانية وإرسال عناصرها إلى مخيمات.

وذكر أن بغداد تتعاون مع إقليم شمال العراق بشأن هذه القضية، وأن المشكلات التي ستنشأ في هذا الصدد يجب حلها من خلال المفاوضات.

وبموجب الاتفاق الموقع مع العراق أواخر أغسطس/آب الماضي، تطالب إيران حكومة بغداد بنزع سلاح التنظيمات المعارضة لها النشطة في شمالي العراق حتى 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأرسلت طهران إشارات بشأن إمكانية التدخل عسكرياً في حال عدم تطبيق الاتفاق، إذ نشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد قالت إنها لتعزيزات قامت بها إيران على الحدود العراقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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