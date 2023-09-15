سياسة
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تحذير من تفجّر ذخائر بعد فيضانات درنة.. والصحة العالمية تقدّم مليونَي دولار
حذر الصليب الأحمر من خطر الذخائر غير المنفجرة ومخازن الذخيرة المهجورة في درنة بعد الفيضانات التي ضربت الشرق الليبي، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستقدم مليونَي دولار لدعم ضحايا السيول.
تحذير من تفجّر ذخائر بعد فيضانات درنة.. والصحة العالمية تقدّم مليونَي دولار
الصليب الأحمر يحذر من خطر الذخائر غير المنفجرة في درنة الليبية / صورة: AA
15 سبتمبر 2023

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس، من خطر الذخائر غير المنفجرة ومخازن الذخيرة المهجورة في مدينة درنة الليبية بعد الفيضانات التي اجتاحتها الأحد الماضي، مشيرة إلى "صدمة عاطفية هائلة" يواجهها الأهالي.

ووفقاً لبيان نشره الصليب الأحمر على موقعه الإلكتروني، قال رئيس بعثة اللجنة الدولية إلى ليبيا يان فريديز: "كانت هذه الكارثة عنيفة ووحشية، إذ دمرت موجة بارتفاع 7 أمتار المباني وجرفت البنية التحتية إلى البحر، والآن فُقدت أسر بحالها، ولفظت الأمواج الجثث نحو الشاطئ، الآن".

وأوضح: "يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه العمل الإنساني، في الوصول إلى المناطق المتضررة من الفيضانات، حيث تضررت الطرق بشكل خطير أو دُمّرت".

وأشار إلى أن "اللجنة الدولية تقيّم المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة ومخازن الذخيرة المهجورة في درنة، ما يشكل تحدياً إضافياً للسكان".

ويُعتقد أن الحرب التي وقعت في سرت عام 2016 بين تنظيم داعش الإرهابي وقوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، والحرب التي شهدتها طرابلس بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق في 2019، خلفت جميعها ذخائر غير منفجرة وألغاماً.

مليونا دولار من "الصحة العالمية"

في السياق نفسه قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الخميس، إن المنظمة ستقدم مليونَي دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في شرق ليبيا.

وأكد أن "الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت أكثر إلحاحاً"، موضحاً أن "منظمة الصحة العالمية ستقدم مليونَي دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا لدعم استجابتنا".

ووصف تيدروس السيول بأنها "كارثة تفوق التصور"، كاشفاً أن منظمة الصحة العالمية توزّع إمدادات الطوارئ الموجودة بالفعل في ليبيا، بالإضافة إلى إرسال إمدادات العلاج من الصدمات وإمدادات الجراحة والطوارئ من مركزها اللوجستي في دبي.

والأحد الماضي اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلّفاً أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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