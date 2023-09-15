تستضيف السعودية وفداً حوثياً لمناقشة عملية السلام في اليمن بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب في البلد الفقير، في أول زيارة علنية للحوثيين إلى المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ الرياض "وجّهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال (...) اللقاءات والنقاشات".

وأكد مسؤول حوثي في وقت سابق أنّ طائرة عُمانية نقلت "وفداً حوثياً يضم عشرة أشخاص بالإضافة إلى خمسة عمانيين" من صنعاء إلى الرياض، فيما أفاد مسؤول حوثي بأنّ "مدة الزيارة خمسة أيام".

وتُعتبر هذه أول زيارة علنية من وفد من الحوثيين إلى المملكة منذ أن أطلقت حملة عسكرية على رأس تحالف لوقف تقدم الجماعة المتحالفة مع إيران في 2015.

تأتي الزيارة بعد نحو خمسة أشهر على زيارة وفد سعودي إلى صنعاء لبحث عملية السلام.

وأفادت مصادر سياسية في صنعاء بأن من المتوقع أن يناقش الحوثيون مع المسؤولين السعوديين "الصيغة النهائية" لوقف شامل ودائم لإطلاق النار.

واليمن غارق في حرب على السلطة بين الحوثيين والحكومة منذ منتصف 2014، تسبّبت في مقتل وإصابة مئات الآلاف، وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم حسب تقديرات الامم المتحدة.

كانت حدة القتال في اليمن تراجعت بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في أبريل/نيسان 2022.