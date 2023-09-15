سياسة
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"لم تحاول إنقاذهم".. ناجون من غرق قارب مهاجرين يرفعون دعوى ضد اليونان
تقدّم ناجون من غرق مركب صيد قبالة السواحل اليونانية في يونيو/حزيران، بدعوى قضائية ضد السلطات اليونانية متهمين إياها بالتقصير والتراخي في إنقاذ من كانوا على متنه.
"لم تحاول إنقاذهم".. ناجون من غرق قارب مهاجرين يرفعون دعوى ضد اليونان
 ناجون من غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان يرفعون دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية / صورة أرشيفية: AFP
15 سبتمبر 2023

رفع ناجون من غرق قارب مهاجرين غير نظاميين الخميس، دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية متهمين إياها بالتقصير في واجبها في حماية أرواح من كانوا على متن قارب غرق قبالة اليونان في يونيو/حزيران، ولقي مئات حتفهم.

وكان قارب الصيد، الذي قيل إنه أقلَّ ما بين 400 و750 شخصاً من باكستان وسوريا ومصر، غرق في المياه الدولية قبالة اليونان في طريقه من ليبيا إلى إيطاليا، ونجا نحو 104 رجال وانتشلت السلطات 82 جثة فقط.

وروى الناجون قصصاً مروعة عما عانوا منه خلال الرحلة فوق وتحت السطح مع عدم وجود طعام أو ماء، وعن محاولة كارثية من خفر السواحل اليوناني لسحب القارب الذي انقلب.

وذكرت قوات خفر السواحل اليوناني والحكومة أنهم كانوا يراقبون القارب لساعات، ورغم ذلك لم تحاول قطره وإنقاذهم، وانقلب حين كان خفر السواحل على بُعد نحو 70 متراً.

ويجري حالياً تحقيق قضائي في أسباب الكارثة، وقد يستغرق استكماله أكثر من عام.

وقال بيان صدر عن منظمة الرابطة الهيلينية لحقوق الإنسان، وهي من ممثلي الناجين، إن 40 ناجياً تقدّموا بدعوى قضائية يشكون من أن "السلطات اليونانية أخفقت في التدخل على الفور وتنظيم عملية مناسبة في الوقت المناسب لإنقاذ من كانوا على متن القارب".

ويؤكد الناجون أن القارب كان "غير صالح للإبحار بوضوح".

وطالبوا بإجراء "تحقيق شامل وموثوق به وفورياً" في أسباب الكارثة الأكثر دموية لغرق قارب في البحر الأبيض المتوسط في السنوات القليلة الماضية.

وكان المحامون الذين يمثلون عائلات المفقودين، تقدموا بطلب إلى السلطات التي تحقّق في القضية، لاستخراج حطام القارب من قاع البحر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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