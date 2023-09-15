سياسة
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إعادة فتح معبر حدودي بين باكستان وأفغانستان بعد 9 أيام من اشتباك مسلح
عاد معبر طورخم الرئيسي بين باكستان وأفغانستان للعمل أمام المشاة والمركبات صباح الجمعة بعد 9 أيام من إغلاقه بسبب اشتباك مسلّح اندلع بين حرس حدود البلدين.
إعادة فتح معبر حدودي بين باكستان وأفغانستان بعد 9 أيام من اشتباك مسلح
أُغلق معبر طورخم الحدودي في 6 سبتمبر/أيلول بعد أن تبادلت قوات من حرس حدود أفغانستان وباكستان إطلاق النار / صورة: AP
15 سبتمبر 2023

أعلن مسؤول باكستاني إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي مع أفغانستان اليوم الجمعة، بعد إغلاقه لمدة تسعة أيام على خلفية اشتباك مسلح بين حرس حدود البلدين.

وأُغلقَ معبر طورخم الحدودي بين الدولتين المتجاورتين في 6 سبتمبر/أيلول بعد أن تبادلت قوات من حرس حدود الجانبين إطلاق النار، ما أدى إلى إغلاق المعبر ووقف حركة المسافرين وعبور الشاحنات المحملة بالبضائع.

وقال مسؤول أمني في طورخم، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن "سلسلة من المحادثات بين المسؤولين الباكستانيين والأفغان حلت المشكلة وفُتحت الحدود".

وأضاف أن آلاف المركبات المحملة عالقة على جانبي الحدود عند نقطة العبور الواقعة في شمال غرب باكستان.

واتهمت السلطات الباكستانية إدارة طالبان بمحاولة التعدي على أراضيها بتشييد "مبنى غير قانوني" واتهمت القوات الأفغانية "بإطلاق النار عشوائياً".

فيما قالت وزارة خارجية طالبان إن قوات الأمن الباكستانية أطلقت النار على القوات الأفغانية في أثناء إصلاحها موقعاً أمنياً قديماً بالقرب من الحدود.

ويُعَدّ معبر طورخم الحدودي من أهم نقاط التبادل التجاري بين البلدين، إذ تصدّر أفغانستان عبره الفحم وتستورد من باكستان الغذاء وبعض الإمدادات الأخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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