سياسة
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السودان.. قوات الدعم السريع تهدّد الجيش بتشكيل سلطة عاصمتها الخرطوم
قال قائد قوات الدعم السريع في السودان حميدتي إنه سيشرع في مشاورات مباشرة لتشكيل سلطة عاصمتها الخرطوم، إذا أقدم الجيش على تشكيل حكومة انتقالية.
السودان.. قوات الدعم السريع تهدّد الجيش بتشكيل سلطة عاصمتها الخرطوم
قوات الدعم السريع تهدد الجيش السوداني بتشكيل سلطة عاصمتها الخرطوم / صورة: AA
15 سبتمبر 2023

هدّد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) الخميس، بتشكيل سلطة حاكمة في مناطق سيطرة قواته إذا شكّل خصومه في الجيش حكومة.

ويقاتل حميدتي الجيش منذ نحو خمسة أشهر، في صراع دمر السودان وفجر أزمة إنسانية.

وكان مسؤول كبير بمجلس السيادة السوداني الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قال الشهر الماضي إنه توجد حاجة إلى تشكيل حكومة انتقالية.

وقال حميدتي الخميس: "في حال استمر هذا الوضع أو شكّل الفلول حكومة، سنشرع فوراً في مشاورات واسعة لتشكيل سلطة حقيقية في مناطق سيطرتنا الواسعة والممتدة تكون عاصمتها هي العاصمة القومية الخرطوم، ولن نسمح بخلق عاصمة بديلة".

وأضاف حميدتي أن إقدام البرهان على تشكيل حكومة مقرها بورتسودان "يعني أننا نتجه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى بوجود طرفين يسيطران على مناطق مختلفة في بلد واحد".

وبينما تنتشر قوات الدعم السريع في المناطق السكنية بجميع أنحاء الخرطوم وفي بحري وأم درمان المجاورتين، يستخدم الجيش ميزة المدفعية الثقيلة والغارات الجوية لصدها، ما أسقط مئات الضحايا من المدنيين.

ويتبادل الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب خروقات خلال اشتباكات لم تفلح عدة هدنات في وقفها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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