سياسة
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كييف تعلن تكبيد موسكو خسائر فادحة.. وروسيا تؤكد صدّ هجمات أوكرانية
أعلنت أوكرانيا استعادتها بلدة أندرييفكا بالقرب من باخموت، وإلحاقها أضراراً جسيمة بالقوات الروسية، فيما أكدت موسكو تصديها لثماني هجمات أوكرانية في الشرق.
كييف تعلن تكبيد موسكو خسائر فادحة.. وروسيا تؤكد صدّ هجمات أوكرانية
أوكرانيا تقول إنها تحرز تقدماً في الشرق وتكبّد القوات الروسية خسائر في الجنوب / صورة: Reuters
15 سبتمبر 2023

أكد مسؤولون عسكريون أوكرانيون الجمعة، أن كييف تواصل حملتها لاستعادة الأراضي القريبة من مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا، وألحقت خسائر فادحة بالقوات الروسية على الجبهة الجنوبية.

وأعلن الجيش الأوكراني استعادته بلدة أندرييفكا الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوب مدينة باخموت المدمَّرة على الجبهة الشرقية في أحد المحاور الرئيسية للهجوم الأوكراني المضاد الذي يواجه صعوبات.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في تقرير صباحي: "استولت القوات خلال العمليات الهجومية على أندرييفكا في منطقة دونيتسك".

وكشفت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن القوات الأوكرانية تحقق مكاسب حول ثلاث قرى جنوب باخموت منها أندرييفكا.

وأشارت إلى أن الخسائر البشرية الروسية "أضعفت قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".

من جانبها، صرّحت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تمكنت من التصدي لثماني هجمات في الشرق بمناطق تتنازع للسيطرة عليها مع القوات الأوكرانية جنوبي باخموت.

ورغم المكاسب التي سجلتها أوكرانيا العام المنصرم، فإن تقدمها تباطأ في استعادة الأراضي في الشمال الشرقي.

وتدور معركة باخموت منذ أكثر من سنة، وأعلنت موسكو سيطرتها على هذه المدينة في مايو/أيار بعدما تعرّضَت لدمار واسع جراء المعارك وعمليات القصف.

ويشنّ الجيش الأوكراني منذ مطلع يونيو/حزيران هجوماً مضادّاً بغية صد القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها، لكنه يواجه خطوطاً دفاعية قوية مؤلَّفة من خنادق وحقول ألغام وفخاخ مضادة للدروع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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