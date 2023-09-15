مع تزايد الضغط الذي يتعرض له التنوع البيئي على كوكب الأرض بفعل التغير المُناخي والذي يصاحبه عديد من الظواهر الطبيعية من قبيل الحرائق والجفاف والفيضانات، فضلاً عن حدوث البراكين والنيازك والحروب والنزاعات الأهلية، أصبح من الضروري البحث عن طرق بديلة لحماية هذا التنوع من أجل الحفاظ على مجرى الحياة على كوكب الأرض.

من هنا ولإنقاذ البشرية من خطر حدوث المجاعات مستقبلاً، تكاثفت جهود دولية على مستوى القطاع الخاص والعام لتأسيس قبو سفالبارد العالمي للبذور، أو ما بات يُدعى بـ"سفينة نوح" التي ستقدم للعالم بعد أمد طويل مخزناً من البذور المنقرضة، في حال نجاة القبو ذاته من التغير المُناخي.

سفالبارد.. قبو البذور السري

بالقرب من القطب الشمالي المتجمد أنشأت حكومة النرويج قبواً عالمياً للبذور في عام 2008، لاستضافة البذور بأصناف متنوعة في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة (-18 درجة مئوية/ -0.4 درجة فهرنهايت) بغية ضمان التوافر المستقبلي، في حالة الكوارث الطبيعية أو تلك التي يصنعها الإنسان لتأمين الإمدادات الغذائية للعالم أجمع من خلال تكرارات البذور المخزنة بشكل مجاني من جميع بنوك الجينات والدول المشاركة في الجهد المشترك في المجتمع العالمي.

ومن أهمّ العوامل التي ساعدت على اختيار تلك المنطقة لإيواء بنك البذور العالمي أنها منطقة منزوعة السلاح بعيدة عن النزاعات البشرية وفقاً لمعاهدة دولية وُقّع عليها عام 1920 ودخلت حيّز التنفيذ عام 1925.

ويستقبل قبو سفالبارد البذور من المودعين الطوعيين، ممن لا يزالون يملكون البذور ويرغبون في الحفاظ عليها. وتوضع الودائع وفقاً للاتفاق الموقع بين المؤسسة المودعة ووزارة الزراعة والأغذية النرويجية، إذ لا يتلقى القبو البذور إلا وفق النظام متعدد الأطراف الذي يشكّل أكبر آلية عالمية لتبادل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ويهدف إلى تقاسم المحاصيل على نحو مستدام وعادل ومنصف أو بمقتضى المادة 15 من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، التي تنظّم عملية إيداع البذور في البنك.

كما يضمّ قبو سفالبارد ما يقرب من 1.1 مليون عينة بذور من كل بلد تقريباً في العالم، وهي تمثّل أكثر من 6000 نوع من النباتات، بما في ذلك الموادّ الغذائية اليومية كالقمح والأرز، بالإضافة إلى الأنواع النادرة كحبوب برمودا المهددة بالانقراض. وقد صُمّم القبو بطاقة استيعابية تعادل 2.5 مليار بذرة بمتوسط 500 بذرة احتياطية لكل نوع. لكنه يعتمد على البنوك الأخرى في توريد واستيراد البذور من أي بلد. فلكل دولة قسم خاص في القبو الذي يؤدي دوره بتسلُّم الموادّ من أي بنك جيني حول العالم وفق المادة 15 من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

ويُدار القبو وفقاً لشروط متفق عليها بين الثلاثي، الحكومة النرويجية وهيئة الائتمان لتنوع المحاصيل العالمية (GCDT) ومركز الموارد الوراثية لدول الشمال (NordGen).

من الجدير بالذكر أن البذور تُحفَظ في أكياس ألمنيوم محكمة الإغلاق مصممة خصوصاً وفق ما يُسمَّى "ظروف الصندوق الأسود"، ما يعني أن ملكية البذور تبقى لبنك الجينات المودع، ويمثل الجهة الوحيدة التي يمكنها طلب إعادة البذور المخزنة في قبو سفالبارد، بمعنى أنه لا يمكن فتح أي صناديق بذور وحاويات مخزنة في قبو البذور، وفق الموقع الرسمي لقبو سفالبارد.

بذلك يحقق القبو خدمة إنسانية وهدفاً يُعَدّ جزءاً من النظام الدولي المتمثل في الحفاظ على التنوع الجيني النباتي الذي تسترشد به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو (FAO).

هل سيتأثر القبو بالتغير المُناخي؟

كشف تقرير أعده باحثو المُناخ البارزون في النرويج أن القبو المصمم خصوصاً لتحمُّل الحروب النووية، سيصبح ضحية التغير المُناخي خلال عقدين فقط، مشيرين إلى أن الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة في المستقبل في جزر القطب الشمالي قد تسبب هطول الأمطار "بدلاً من الثلج"، فضلاً عن الفيضانات والانهيارات الأرضية، متوقعين أن التغيرات المُناخية المُحتمَلة من أكثر التغيرات مأساوية وإثارة للرعب حتى الآن، موضحين أنه في أسوأ الأحوال قد ترتفع درجة حرارة سفالبارد نحو 10 درجات مئوية بحلول عام 2100.

المستشار الزراعي عمران الخصاونة في حديثه لـTRT عربي أوضح أن "القبو فعلاً تأثر بالتغير المُناخي، فعلى الرغم من أن موقعه اختيرَ بعناية، إذ تمتاز المنطقة بحالة من الاستقرار الجيوسياسي، وتتمتع بالاستقرار المُناخي، فإنه مؤخراً نتيجة للاحتباس الحراري بدأ الجليد بالذوبان وتسبب في اختراق المياه الذائبة نفق المدخل المؤدي إلى القبو، مما أثبت أنه ربما لن ينجو من التغير المُناخي الذي يهدد العالم.

يضيف الخصاونة أن "التغير المُناخي يُضعِف إنتاج الخضراوات والفواكه التي تُعَدّ مصدراً رئيسياً للغذاء، وساهم في انقراض أصناف عدة وأثّر في التنوع البيولوجي للمحاصيل، فكان حفظ البذور وتخزينها في سفالبارد ملجأً أخيراً يُضعِف خطر انقراض المحاصيل".

المساهمات العربية في قبو سفالبارد

قدمت الحرب السورية للعالم درساً لا يُنسى في ضرورة إنقاذ البذور وحفظها في سفالبارد، فعلى أثر اندلاع الحرب السورية، وما صحبها من تدمير للبنية التحتية في المدن السورية، تَضرَّر بنك عالمي آخر كان في مدينة حلب. وللحفاظ على ما تبقى من البذور، نُقلَت إلى مخزنين في لبنان والعراق على ثلاث مراحل ابتداءً من عام 2012 ثمّ 2015 وأخيراً 2017.

كان البنك يُدير المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "يكاردا" الذي كان يتخذ من حلب، سوريا، مقرّاً رئيسيّاً قبل انتقاله عام 2012 إلى بيروت، لبنان، بسبب الصراع السوري، عمل حينها جاهداً لنقل البذور إلى بنوك في لبنان والعراق، المتمثلة في عينات من القمح والشعير والمحاصيل الأخرى الصالحة للزراعة في المناطق القاحلة، لتعويض ما فُقد إبان الحرب.

وعن عملية التخزين في قبو سفالبارد، أودع العراق العام الماضي للمرة الأولى 418 عينة من البذور البرية والمزروعة، بما في ذلك القمح والأرز، وفي العام نفسه أودع مايكل حداد، سفير النوايا الحسنة الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عيّنات بذور لفصائل برية من القمح والشعير والعدس والحمص وأنواع البقوليات العلفية الأخرى من اثنَي عشر بلداً عربيّاً من كل من الأردن وتونس والجزائر وسوريا والعراق وعمان ودولة فلسطين ولبنان وليبيا والمغرب ومصر واليمن، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أما آخر مُودِعي البذور في سفالبارد فكان المملكة المغربية، إلى جانب ثماني دول حول العالم، وذلك في شهر يونيو/حزيران هذا العام.

على أثر الحرب الروسية-الأوكرانية أدرك العالم أن اضطراباً في جزء منه يهدّده بأكمله، إذ يشكّل الأمن الغذائي مع الأزمات العسكرية والاقتصادية ثالوث انهيار يجعل العالم على المحكّ، لذا برزت الحاجة الملحَّة إلى بناء نظام غذائي عالمي مرن قادر على مواجهة الصدمات، في مقدمتها التغيُّر المُناخي.