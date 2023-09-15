سياسة
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وزير الطاقة التركي: سنوسّع بنيتنا التحتية لجعل بلادنا مركزاً إقليمياً للغاز
صرّح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في مؤتمر صحفي، بأن بلاده عازمة على توسيع بنيتها التحتية لتصبح مركزاً إقليمياً للغاز.
وزير الطاقة التركي: سنوسّع بنيتنا التحتية لجعل بلادنا مركزاً إقليمياً للغاز
وزير الطاقة التركي: سنوسّع بنيتنا التحتية لجعل بلادنا مركزاً إقليمياً للغاز / صورة: Reuters
15 سبتمبر 2023

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده تعتزم توسيع بنيتها التحتية للغاز في الوقت الذي تضع فيه أساس مشروع لتبادل الغاز، ومنه تستطيع دول جنوب شرق أوروبا الحصول عليه.

واقترحت روسيا إنشاء مركز للغاز في تركيا العام الماضي لتعويض المبيعات إلى أوروبا التي خسرتها، بما يحقّق رغبة أنقرة في أن تكون مركزاً لتبادل الطاقة بين الدول التي تفتقر إليها.

وتعتزم تركيا توسيع البنية التحتية للغاز في منطقة تراقيا في الشمال الغربي، وربط محطات للغاز الطبيعي المسال ومنشأة تخزين مطورة في سيليفري.

وقال بيرقدار في مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن الغاز القادم من أذربيجان وإيران وروسيا عبر خطوط الأنابيب يمكن أن يغذّي هذا المركز ويُسعَّر في بورصة الغاز المحلية.

وأضاف أن أنقرة تود أيضاً إبرام اتفاق مع الصين في غضون بضعة أشهر لبناء محطة طاقة نووية في تراقيا، وقال: "نُجري محادثات مع شركة صينية منذ فترة طويلة. اقتربنا جدّاً (من إتمامها)".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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