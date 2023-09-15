قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده تعتزم توسيع بنيتها التحتية للغاز في الوقت الذي تضع فيه أساس مشروع لتبادل الغاز، ومنه تستطيع دول جنوب شرق أوروبا الحصول عليه.

واقترحت روسيا إنشاء مركز للغاز في تركيا العام الماضي لتعويض المبيعات إلى أوروبا التي خسرتها، بما يحقّق رغبة أنقرة في أن تكون مركزاً لتبادل الطاقة بين الدول التي تفتقر إليها.

وتعتزم تركيا توسيع البنية التحتية للغاز في منطقة تراقيا في الشمال الغربي، وربط محطات للغاز الطبيعي المسال ومنشأة تخزين مطورة في سيليفري.

وقال بيرقدار في مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن الغاز القادم من أذربيجان وإيران وروسيا عبر خطوط الأنابيب يمكن أن يغذّي هذا المركز ويُسعَّر في بورصة الغاز المحلية.

وأضاف أن أنقرة تود أيضاً إبرام اتفاق مع الصين في غضون بضعة أشهر لبناء محطة طاقة نووية في تراقيا، وقال: "نُجري محادثات مع شركة صينية منذ فترة طويلة. اقتربنا جدّاً (من إتمامها)".