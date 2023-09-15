تستعد قلعة "قانديبر" التاريخية في منطقة "عثمانجق" بولاية جوروم وسط تركيا، لاستقبال المزيد من الزوار، وذلك بعد انتهاء أعمال الترميم والصيانة.

وتُعدّ القلعة التي بُنيت على صخرة يبلغ ارتفاعها 275 متراً، من أبرز المباني التاريخية المهمة التي توثّق التاريخ العريق للمنطقة، إضافةً إلى جسر "قويون بابا" المبنيّ على نهر "قزل إيرماق" الذي يبلغ عمره نحو خمسة قرون.

وتشغل القلعة موقعاً مهماً في منطقة عثمانجق، أحد أهم مراكز إنتاج الأرز في تركيا، كما تحمل القلعة آثاراً عن الحضارات الحيثية والرومانية والسلجوقية والعثمانية، إضافةً إلى مقابر صخرية وممرات مائية وأسوار تاريخية.

ورغم أن تاريخ بنائها غير معروف على وجه الدقة، فإن تقديرات خبراء الآثار والمؤرخين تشير إلى أن تاريخ القلعة يرجع لآلاف السنين.

ويتكون مدخل القلعة من سلم مكوّن من 272 درجة، توفر لزوارها إطلالة خلابة على حقول الأرز المرويّة بمياه نهر قزل إيرماق.

وما بين 2014 و2019، خضعت القلعة التاريخية لمجموعة من أعمال الصيانة والترميم التي جرت بإشراف بلدية عثمانجق.

قلعة مضيئة تجذب الانتباه

من جانبه، قال رئيس بلدية عثمانجق، أحمد كلكور: "إن القلعة التاريخية باتت مستعدة لاستقبال السياح المحليين والأجانب بعد الانتهاء من أعمال الترميم".

وأكد كلكور إن "أعداد السياح القادمين إلى المنطقة زادت بشكل ملحوظ، بالتزامن مع انتهاء أعمال الترميم".

ويبلغ عدد السياح الذين يزورون قلعة قانديبر سنوياً، أكثر من 20 ألفاً.

وأوضح كلكور: "نحن نحاول زيادة هذا العدد من خلال العمل على دعم القطاع السياحي في المنطقة".

وأشار إلى أن "أعمال الإضاءة التي جاءت في إطار ترميم القلعة، زادت من جمال هذا الصرح التاريخي"، مشيراً إلى أن "البلدية أعدت مشاريع مختلفة لتسهيل الوصول إلى القلعة".

شرفة زجاجية ومصعد

وقال كلكور: "جرت الموافقة على مشروع إنشاء شرفة زجاجية على ارتفاع 42 متراً، ومصعد خاص بالقلعة من المجلس الإقليمي للحفاظ على التراث الثقافي في أنقرة، وسوف يبدأ التنفيذ قريباً".

ولقت كلكور إلى أن "قلعة قانديبر تعد درة المباني التاريخية في عثمانجق"، داعياً السياح والمهتمين بالتاريخ إلى "زيارة المنطقة والاطلاع على القلعة التاريخية".

في السياق، قال الكاتب التركي رحمي آقباش (أجرى دراسات مهمة تناول فيها تاريخ المنطقة)، إنه زار قلعة قانديبر وأُعجب بالمكان كثيراً.

وأوضح آقباش أن "منطقة عثمانجق تعد من المناطق العريقة في الأناضول، وأن تاريخ بناء القلعة يعود على الأرجح إلى العصر الحيثي (1600- 1178 قبل الميلاد)، فيما جرى على مدى العصور تعزيز الأسوار المحيطة وتدعيمها تدريجياً لتأخذ شكلها الحالي".

وأكد أن القلعة "تحتوي على الكثير من الكنوز التاريخية، بما في ذلك المقابر الصخرية والموجودات الأثرية التي تشير إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي سادت المنطقة في الفترات التاريخية المتعاقبة".