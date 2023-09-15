دعوات لاقتحام الأقصى وهل المبالغة في المجاملة كياسة أم كذب - الحلقة 243 من برنامج يني صباح

1- السكتة القلبية تعطي تحذيرا قبل يوم واحد من حدوثها! 2- المبالغة في المجاملة.. كياسة محمودة أم كذب صراح؟ 3- خطر على خمسةَ عشرَ في المئة من أنواع النحل، يطول تهديده البشر. 4- الفنان التركي هاكان ددلر على سر ولعه بآلة الطنبور 5- داعية مصري يشمت بضحايا المغرب وليبيا 6- دعوات لاقتحام المسجد الأقصى المبارك في رأس السنة العبرية