سياسة
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تركيا تبحث مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية إنشاء محطة نووية جديدة
تواصل تركيا محادثاتها مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية من أجل بناء محطة نووية ثانية في البلاد، بعد محطة آق قويو في مرسين.
تركيا تبحث مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية إنشاء محطة نووية جديدة
تبلغ تكلفة مشروع محطة "آق قويو" للطاقة النووية نحو 20 مليار دولار أمريكي / صورة: AA
15 سبتمبر 2023

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن أنقرة تواصل محادثاتها مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية من أجل بناء محطة نووية ثانية في البلاد، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الجانب الصيني وصلت إلى نقطة مهمة للغاية.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، أفاد الوزير بأنه يتعيّن حسم المفاوضات مع الجانب الصيني في غضون بضعة أشهر.

كما لفت إلى استمرار المحادثات مع الروس أيضاً في ما يتعلق بالمحطة النووية الثانية التي تعتزم تركيا إقامتها في ولاية سينوب (شمال).

وأشار إلى تواصل المحادثات مع كوريا الجنوبية أيضاً، مؤكداً أن أولوية تركيا في هذا الخصوص المزيد من نقل التكنولوجيا وتوطينها.

وتعدّ محطة "آق قويو" النووية التركية المقامة على أرض مدينة مرسين، أول إنتاج البلاد في هذا الصدد، وبها تدخل تركيا نادي الدول النووية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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