قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن ممرات الطاقة والنقل لا يمكن أن تكون فعالة ومستدامة في المنطقة من دون مشاركة تركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فيدان في المؤتمر العاشر لمجلس الأعمال التركي العالمي، المنعقد في إسطنبول، الجمعة.

ولفت فيدان إلى أن تركيا منفتحة على أي خطة تشجع التعاون في نقطة تلتقي فيها ثلاث قارات.

وتابع: "لا يمكن أن تكون ممرات الطاقة والنقل فعالة ومستدامة في منطقتنا من دون مشاركة تركيا".

وشدد على أن تركيا تلعب دوراً قيادياً في المنصات المتعددة الأطراف وتنتهج سياسات ومبادرات عادلة تركز على الإنسان، لمواجهة الاضطرابات في النظام الاقتصادي الدولي.

ولفت إلى أن "الممر الأوسط" ومشروع "طريق التنمية" الذي يمر عبر العراق، يكشفان عن الدور المركزي لتركيا من حيث الربط.

وقال فيدان: "نأمل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ في غضون أشهر لمشروع طريق التنمية (التركي-العراقي)، الذي يحمل أهمية كبيرة من أجل الرفاه والاستقرار في الشرق الأوسط".

وبيّن أن التطورات التي أثرت بشكل عميق في البيئة العالمية والجيوسياسية، مثل الحرب الروسية-الأوكرانية وجائحة كورونا، أثبتت أن "الممر الأوسط" طريق بديل يمكن الاعتماد عليه.

و"الممر الأوسط" هو البديل للممر الشمالي الرابط بين الصين وأوروبا، ويعبر من تركيا إلى منطقة القوقاز، ومنها يمر ببحر قزوين إلى تركمانستان وكازاخستان وصولاً إلى الصين.

وذكر فيدان أن تركيا في موقع يمكنها من تنويع مصادرها وطرقها وزيادة استثماراتها في مجال الطاقة باستمرار، في هذه الفترة التي تشهد أزمة طاقة عالمية.

وتابع: "بهذه المؤهلات، نساهم في أمن الطاقة في منطقتنا وخارجها".

وتطرق إلى الاستثمارات الاستراتيجية مثل خط أنابيب النفط باكو-تبليسي-جيهان، وخط أنابيب الغاز الطبيعي باكو-تبليسي-أرضروم، ومشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول (تاناب)، وقال إن منظمة الدول التركية تتعاون دائماً في مجال الطاقة، وإن الجهود تبذل لتوسيع تعاونها ليشمل الغاز الطبيعي التركماني.

وتطرق إلى القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية التي ستعقد في كازاخستان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبين أنه ستُتخذ خطوات مهمة للتكامل بين اقتصادات الدول الأعضاء.

وأضاف: "يتمتع هذا التكامل بقيمة استراتيجية كبيرة حقاً في التوازنات الدولية في يومنا هذا".

وأوضح أن حجم التبادل التجاري لدول المنظمة مع العالم وصل إلى 1.2 تريليون دولار العام الماضي، مشيراً إلى إمكانية رفعه إلى مستويات أعلى.