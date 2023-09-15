بعد أقل من يوم من "زلزال الحوز" الذي ضرب وسط المغرب، تلقَّت المملكة برقيات التعازي من شخصيات ودول، وحملت تلك البرقيات عروض المساهمة في جهود مواجهة آثار الكارثة.

وضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات-ريختر، مركزه منطقة "إغيل" في الحوز مساء الجمعة الماضية، مخلفاً 2946 وفاة و5674 مصاباً، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الداخلية مساء الأربعاء.

ورغم طلبات كثيرة تلقاها المغرب، فإنه لم يوافق إلا على أربعة منها، في مقدمتها مساعدات الجارة الشمالية للمملكة إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، ما اعتبره ناشطون رفضاً لباقي العروض بما فيها العرض الفرنسي، وهو ما أثار جدلاً بالأوساط الإعلامية والسياسية في البلد الذي كان يشكل القوة الاستعمارية السابقة للمملكة.

خطاب مستفز

وفي عز الجدل حيال الموقف المغربي، الذي تحول في كثير من الأحيان إلى هجوم على المغرب من وسائل إعلام فرنسية، حاولت هذه الوسائل التشكيك بقدرات المملكة من دون المساعدة الفرنسية.

ونشر الرئيس الفرنسي ماكرون كلمة مصورة عبر منصة "إكس"، أشعل بها الجدل وأثار غضب المغاربة.

ورغم إقرار ماكرون بأن تنظيم المساعدات قرار سيادي للعاهل المغربي وحكومته، فقد توجه بالخطاب مباشرة إلى الشعب المغربي، وأثار موجة استياء واسعة في الأوساط المغربية، التي اعتبرت خطابه "حنيناً إلى الحقبة الاستعمارية".

وقال خالد شيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بو جدة (شمال شرق)، إن "خطاب ماكرون مستفز لأنه موجه إلى نحو 40 مليون مغربي، بطريقة توحي بأنه ليس لديه الوقت الكافي ليجلس ويتحدث، وإنما وقف في أحد الممرات وراح يخاطب الشعب المغربي باستخفاف واضح".

تعاطف المغاربة

وكان لافتاً توجُّه ماكرون إلى "المغربيين والمغربيات" بخطابه، ما فسره مراقبون بأنه سعي لكسب تعاطف المغاربة.

وأضاف شيات: "طبيعة الخطاب الأخلاقي الذي استعمله ماكرون كان الغرض منه إيهام المغاربة بأن فرنسا هي التي ستنقذ الضحايا، وأن عدم وجودها سيؤدي إلى سقوط مزيد منهم".

وأضاف أن ماكرون "لن يجد المسوّغ الذي يبرر به توجيه خطاب إلى شعب دولة أخرى".

وأوضح الباحث أن "رد فعل ماكرون يعكس فشله بفتح قنوات رسمية للتواصل مع العاهل المغربي، ما دفعه نهايةً إلى توجيه خطاب إلى الشعب ظاهره أخلاقي وباطنه تحريضي، حاول عبره تأليب الشعب المغربي على حكومة بلاده".

وأبرز أن فرنسا تنظر إلى مستعمراتها السابقة بنظرة "متعالية"، وتعتقد أن الدول التي انفلتت من سطوتها الاستعمارية لم تتغير كثيراً رغم عقود الاستقلال، وأن هناك حاجة دائمة لحضورها ودعمها.

وأضاف أن الموقف المغربي كان واضحاً، ويفيد بأن "الدولة المغربية لها من الإمكانيات اللوجستية والبشرية وحتى المادية، ما يكفي لمواجهة الأزمات، وتقبل المساعدات الأجنبية حسب الحاجة إليها، ووفق قواعد الاحترام المتبادل".

والواقع أن المغرب حسب الباحث المغربي أكد قدرته الفائقة على مواجهة الكوارث والجوائح، خلال أزمة كورونا، ففي الوقت الذي كانت فرنسا تعيش أزمة كمامات، كان المغرب يصنعها ويصدر الفائض منها.

ورأى أنه أحياناً "تكون الكوارث سبباً في تقليص الهوة بين أطراف الأزمة على اعتبار أن مثل هذه الحالات هي محرك لدبلوماسية الكوارث".

غير أنه في الحالة المغربية الفرنسية، اعتبر شيات أن "العكس هو الذي حصل".

وأردف: "نعيش أنساقاً قديمة مسترسلة ومتشابكة من التنافر بين الجانبين، عكسه بشدة هذا الوضع الذي نحن فيه اليوم".

تجاوز اللياقة الدبلوماسية

وعلى هذا النحو، وصف المحلل السياسي المغربي، بلال التليدي، تعامل ماكرون مع الموقف المغربي حيال المساعدات الفرنسية بأنه "تجاوز للدبلوماسية السياسية".

وانتقد التليدي خطاب ماكرون قائلاً: "يوجد كثير من قلة الحكمة والتعالي، كثير من الدول عرضت على المغرب المساعدة، لكن تفهّمت الموقف وأدركت أهمية تنسيق العمل وعدم تعقيد الأمور وإرباكها على الأرض".

واعتبر أن الموقف الفرنسي الآن "يقوم على سياسات الاستعلاء التي تعودت عليها باريس تجاه الشعوب التي استعمرتها".

وأضاف: "تعتقد فرنسا أن المغرب غير قادر على معالجة الكارثة، ولم تصدق أن يصل إليها خطاب من وزارة الداخلية المغربية، يشكرها على عرض المساعدة وإعلان الاكتفاء بأربعة طلبات أخرى ليست منها باريس".

وفي الواقع أن "الأزمة" المغربية الفرنسية ليست وليدة اليوم، والعلاقات بين البلدين حافلة بمحطات الشد والجذب، لكن الأزمة الأخيرة كان واضحاً أنها تغذيها عدة أسباب.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تعيّن الرباط سفيراً جديداً لدى باريس، خلفاً للسفير محمد بنشعبون، الذي عيّنه العاهل المغربي على رأس "صندوق محمد السادس للاستثمار".

وفي سبتمبر/أيلول 2021، ظهر التوتر بشكل علني بعد قرار باريس تشديد القيود على منح تأشيرات للمواطنين المغاربة.

كما تسببت قضية التجسس بتأزيم العلاقات بين البلدين، إذ اتهمت صحف فرنسية الرباط في يوليو/تموز 2021، باختراق هواتف شخصيات مغربية وأجنبية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".

لكن الحكومة المغربية نفت في بيان هذا الاتهام ورفعت في 28 من الشهر ذاته دعوى قضائية ضد كل من صحيفة "لوموند" وموقع "ميديا بارت" و"فرانس راديو" بتهمة التشهير.

وفي الوقت الذي أعلنت إسبانيا القوة الاستعمارية السابقة لإقليم الصحراء دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 كأساس لتسوية الخلاف، لم تبد فرنسا أي تغيير في هذا الاتجاه.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في مارس/آذار 2022 عقب الإعلان عن الموقف الإسباني الجديد إن "موقف فرنسا بشأن الصحراء ثابت، فهي تدعم التوصّل إلى حلّ سياسي عادل ودائم ويقبله الطرفان ويتماشى مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وفي خطاب متلفز وجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الشعب، في 20 أغسطس/آب 2022 بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، أكد أن "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات".​​​​​​​

‎ وتقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً بإقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.