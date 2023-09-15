تنظم مؤسسات غير حكومية مسيرة كبيرة ضد إرهاب المثليين في إسطنبول يوم الأحد 17 سبتمبر/أيلول، إذ سيجري تنظيم "مسيرة العائلة الكبرى" و"مسيرة صامتة" في صاراجخانة بإسطنبول، تحت قيادة منصة "الأسرة الكبيرة" ضد الإرهاب المستمر للمثليين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاتجاهات العالمية.

وينظم الحدث "منصة الأسرة الكبيرة" التي شكَّلها أكثر من 200 منظمة غير حكومية تحارب ما سمّوه "إرهاب المثليين"، وبخاصة استهداف الأطفال، وستجتمع لإعلان ردود فعلهم ضد المثليين.

وفي تصريحات صحفية قال الأمين العام لمنصة الأسرة الكبيرة سردار أريلماز: "نحن لسنا ضد الأشخاص المثليين، نحن ضد الدعاية الفجة للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وفرضهم علينا. يُشعل فتيل هذا الحريق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. إنها مسألة وقت فقط قبل أن يأتي هذا التهديد إلى منازلنا. عندما تصل هذه النار إلى بابك فإنها ستحرق عائلتك بغض النظر عن تفضيلاتك السياسية ودستورك وإيمانك وأسلوب حياتك، لذلك علينا اليوم أن نتخذ موقفاً معاً لمنع هذا الحريق من السقوط على منازلنا".

وأوضح أريلماز أن منصة الأسرة الكبيرة، التي شكلتها أكثر من 200 منظمة غير حكومية، لديها 15 عضواً مؤسساً وتعمل منذ نحو عام.

نحتاج إلى مقاومة مدنية

ولفت أريلماز إلى أنهم أنشؤوا منصة الأسرة الكبيرة في 1 مارس/آذار لجعل هذه الاجتماعات رسمية، مشيراً إلى أنهم يعملون بشكل مشترك مع منظمات غير حكومية في القضايا التي يعتبرونها إهانة للأسرة، مثل حملات الشكاوى والتوقيع والالتماسات والبيانات الصحفية والاجتماعات وإعداد وتقديم الملفات للمؤسسات والمحافظات والوزارات ذات الصلة.