سياسة
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بسبب بيع أسلحة لتايوان.. الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية
أعلنت متحدثة الخارجية الصينية أن الصين قررت فرض عقوبات على شركات أمريكية لمشاركتها في مبيعات الأسلحة لتايوان، محذرة الولايات المتحدة من "المضي قدماً في المسار الخاطئ والخطير من خلال تقديم الدعم العسكري لتايوان".
بسبب بيع أسلحة لتايوان.. الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية
المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "قررت الصين فرض عقوبات على شركة "لوكهيد مارتن" على خلفية "بيع أسلحة لتايوان" / صورة: AA
15 سبتمبر 2023

قررت بكين فرض عقوبات على شركتين للصناعات العسكرية مقرهما الولايات المتحدة على خلفية "تورطهما في بيع أسلحة لتايوان"، حسب وزارة الخارجية الصينية.

وخلال مؤتمر صحفي الجمعة، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "قررت الصين فرض عقوبات على شركة "لوكهيد مارتن"، التي شاركت بشكل مباشر في مبيعات الأسلحة لتايوان في 24 أغسطس/آب الماضي باعتبارها المقاول الرئيسي، وشركة "نورثروب جرومان"، التي ساهمت في العديد من مبيعا ت الأسلحة لتايوان".

وأضافت ماو: "الولايات المتحدة تمضي قدماً في المسار الخاطئ والخطير من خلال تقديم الدعم العسكري لتايوان".

وجاء في البيان: "ندعو الولايات المتحدة لالتزام مبدأ (صين واحدة)، ووقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وإلا فستجري مواجهتها بعقوبات صارمة".

وفي 13 سبتمبر/أيلول الجاري، حذرت الصين الحزب الحاكم في تايوان من أن محاولاته شراء أسلحة من الولايات المتحدة تضر بمصالح سكان الجزيرة، وتقوّض السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءاً من أراضيها، وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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