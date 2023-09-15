صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة بأن سفير بلاده في النيجر "محتجَز" من العسكريين الحاكمين، وبأن الطعام الذي يتناوله "حصص غذائية عسكرية".

وقال ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-إن-أوكسوا وسط شرق فرنسا: "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث به إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون احتُجزوا رهائن في سفارة فرنسا".

وأضاف أن العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصاً غذائية عسكرية".

في سياق آخر أمر المجلس العسكري في بوركينا فاسو الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بمغادرة البلاد بسبب “سلوكه التخريبي”.

ومنذ 26 يوليو/تموز الماضي، دخلت النيجر في حالة من الفوضى، عندما قاد الجنرال عبد الرحمن تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس محمد بازوم.