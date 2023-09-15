سياسة
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ماكرون: سفيرنا في النيجر وموظفون دبلوماسيون محتجَزون من النظام العسكري
عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سخطه تجاه إقدام قوات النظام الحاكم الجديد في النيجر على اعتقال سفير بلاده هناك، كاشفاً عن نمط متعسف من التعامل معه من خلال "منع الطعام" عنه، حسب قوله.
ماكرون: سفيرنا في النيجر وموظفون دبلوماسيون محتجَزون من النظام العسكري
 / صورة: Reuters
15 سبتمبر 2023

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة بأن سفير بلاده في النيجر "محتجَز" من العسكريين الحاكمين، وبأن الطعام الذي يتناوله "حصص غذائية عسكرية".

وقال ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-إن-أوكسوا وسط شرق فرنسا: "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث به إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون احتُجزوا رهائن في سفارة فرنسا".

وأضاف أن العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصاً غذائية عسكرية".

في سياق آخر أمر المجلس العسكري في بوركينا فاسو الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بمغادرة البلاد بسبب “سلوكه التخريبي”.

ومنذ 26 يوليو/تموز الماضي، دخلت النيجر في حالة من الفوضى، عندما قاد الجنرال عبد الرحمن تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس محمد بازوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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