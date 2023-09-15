سياسة
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أردوغان: نتجاوز تدريجياً مشكلاتنا الاقتصادية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تمر بمرحلة تتجاوز فيها خطوة بخطوة المشكلات التي شهدها اقتصادها بسبب تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.
أردوغان: نتجاوز تدريجياً مشكلاتنا الاقتصادية
أردوغان: نتجاوز تدريجياً مشكلاتنا الاقتصادية / صورة: AA
15 سبتمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تمر بمرحلة تتجاوز فيها خطوة بخطوة المشكلات التي شهدها اقتصادها بسبب تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال مؤتمر مجلس الأعمال التركي العالمي في نسخته العاشرة بمدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان: "نمر بمرحلة نتجاوز فيها خطوة بخطوة المشكلات التي شهدها الاقتصاد التركي بسبب تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية".

وأضاف أن "كل مسافة قطعناها نحو تنمية بلدنا من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري هي بمنزلة نفس جديد لعالم الأعمال لدينا بكامله في الداخل والخارج، حتى ألدّ أعداء تركيا لم يعد بإمكانهم تجاهل بلدنا".

وبيّن الرئيس التركي: "علينا أن نبحث عن سبل لتطوير علاقاتنا متعددة الأبعاد بسرعة، أولاً فيما بيننا، ثم مع القطاعات الأخرى".

واستطرد: "نتابع بكل فخر الملحمة التي كتبها المغتربون الأتراك بنجاحهم المنتشر في جميع أنحاء العالم".

وقال الرئيس أردوغان: "إذا أخذنا في الحسبان أن عدد الأشخاص من أصل تركي الذين يعيشون ويعملون ويدرسون في بلدان أخرى، والتي نطلق عليها اسم الشتات التركي، قد وصل إلى ثمانية ملايين، فيمكننا أن نفهم بشكل أفضل أهمية الأساس الذي ننهض عليه".

وبعد خطاب الرئيس أردوغان، وُقّع بروتوكول تعاون بين مجلس الأعمال التركي، ومنظمة الدول التركية.

ومن ثم قدم الرئيس أردوغان جوائز للمديرين التنفيذيين والرياضيين والفنانين والممثلين السياسيين رفيعي المستوى من ذوي الأصول التركية ومن أصدقاء تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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