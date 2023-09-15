سياسة
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أردوغان يهنّئ المواطنين اليهود بعيد "روش هاشناه"
قدّم الرئيس أردوغان تهانيه للمواطنين اليهود في تركيا بمناسبة عيد "روش هاشناه"، متمنياً الصحة والطمأنينة لجميع اليهود في تركيا.
أردوغان يهنّئ المواطنين اليهود بعيد "روش هاشناه"
أردوغان يهنئ المواطنين اليهود بعيد "روش هاشناه" / صورة: AA
15 سبتمبر 2023

هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين اليهود بعيد "روش هاشناه" الذي يرمز إلى رأس السنة بالتقويم العبري.

وفي رسالة تهنئة بهذه المناسبة، الجمعة، قال الرئيس أردوغان إن "المعتقدات الدينية المختلفة والمحبة والتسامح هي عناصر تثري مجتمعنا".

وأردف: "الأيام الخاصة التي تشكل وسيلة لمواطنينا لإحياء ثقافتهم وتقاليدهم بحرية، تضيف لوناً إلى حياتنا الاجتماعية كما أنها تسهم في توطيد صداقتنا وتعاضدنا الضاربين في التاريخ".

وأعرب الرئيس أردوغان عن أمله في أن يحمل "روش هاشناه" الصحة والطمأنينة لجميع اليهود، وعلى رأسهم المواطنون اليهود في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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