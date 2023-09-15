هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين اليهود بعيد "روش هاشناه" الذي يرمز إلى رأس السنة بالتقويم العبري.

وفي رسالة تهنئة بهذه المناسبة، الجمعة، قال الرئيس أردوغان إن "المعتقدات الدينية المختلفة والمحبة والتسامح هي عناصر تثري مجتمعنا".

وأردف: "الأيام الخاصة التي تشكل وسيلة لمواطنينا لإحياء ثقافتهم وتقاليدهم بحرية، تضيف لوناً إلى حياتنا الاجتماعية كما أنها تسهم في توطيد صداقتنا وتعاضدنا الضاربين في التاريخ".

وأعرب الرئيس أردوغان عن أمله في أن يحمل "روش هاشناه" الصحة والطمأنينة لجميع اليهود، وعلى رأسهم المواطنون اليهود في تركيا.