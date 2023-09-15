سياسة
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سفير ليبيا في أنقرة: نشكر تركيا على دعمها لنا في المحنة
قال السفير الليبي لدى أنقرة مصطفى القليب إن "الجميع في تركيا تعاطف معنا بعد الإعصار، نشكر تركيا شعباً وحكومة وعلى رأسهم الرئيس أردوغان، تركيا كانت سباقة بإرسال المساعدات، علاقات تاريخية وأواصر أخوّة وصداقة تربط الشعبين التركي والليبي".
سفير ليبيا في أنقرة: نشكر تركيا على دعمها لنا في المحنة
سفير ليبيا في أنقرة: نشكر تركيا على دعمها لنا في المحنة / صورة: AA
15 سبتمبر 2023

عبّر السفير الليبي لدى أنقرة مصطفى القليب عن شكره لتركيا حكومة وشعباً على التضامن والمساعدات المقدمة بعد إعصار "دانيال" الذي اجتاح عدة مناطق شرقي بلاده.

وقال: "نحن سعداء بالتعازي المقدمة من تركيا شعباً وحكومة ومن المنظمات الخاصة والعامة وجهات الإغاثة والجامعات والمشافي وأيضاً السفراء والقناصل (..) نحن نقدر هذه التعازي ونعتز بها ونفتخر بهذا التضامن العالمي مع بلدنا".

وأضاف: "نشكر دولة تركيا شعباً وحكومة، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان والسادة الوزراء والمسؤولون (..) الذين قدّموا التعازي" على التضامن مع بلاده.

وأوضح أن عاصفة "دانيال" التي تسببت في أمطار غزيرة وبكميات كبيرة جداً أدت إلى انهيار سدين في مدينة درنة.

ولفت السفير الليبي إلى أن العاصفة ألحقت أضراراً كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأكمل: "بسبب فداحة الكارثة والمصيبة التي حلت بمدن الشرق الليبي تفاعلت كل دول وشعوب العالم مع هذه الأزمة التي تعد كارثة إنسانية كبيرة لم تحدث من قبل إلا قليلاً (..) وبالتالي تعاطف العالم مع (ضحايا) الكارثة الفظيعة التي أدت إلى فقدان آلاف الأرواح".

وفي معرض تقييمه للمساعدات الإنسانية والفرق الإغاثية والطبية التي أرسلتها تركيا لليبيا، قال: "تفاعل معنا المسؤولون منذ الساعات الأولى (للفيضانات). كانت تركيا سبّاقة في إرسال المساعدات، وربما كانت الأولى التي وصلت إلى درنة".

وأشار إلى وجود علاقات تاريخية وثقافية وسياسية واقتصادية وأواصر أخوّة وصداقة تربط الشعبين التركي والليبي.

وزاد: "نتمنى أن تدوم هذه العلاقة. نحن حكومة وشعباً ممتنون لتلك المساعدات وللدور التركي وهذا محل تقدير دائماً وأبداً".

ولفت القليب إلى أن الشعب التركي تعاطف كثيراً وتضامن مع الشعب الليبي عقب الكارثة، وأن ذلك محل تقدير لدى كل الليبيين.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفاً أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 من الشهر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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