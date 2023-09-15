صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال فاعلية بشأن الزلزال والتحول العمراني في مدينة إسطنبول، الجمعة، بأن بلاده ستواصل تقديم المساعدات للأشقاء الليبيين إثر الفيضانات التي اجتاحت بلادهم وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وقال أردوغان إن تركيا خصصت ثلاث طائرات وثلاث سفن في إطار تقديم الإغاثة الإنسانية لليبيا.

وقال: "سنواصل تقديم المساعدات لأشقائنا الليبيين من دون انقطاع حتى يتمكنوا من تجاوز هذه الأيام الصعبة في وقت قصير".

على الصعيد المحلي، أشار أردوغان إلى أنه "بعد اليوم يجب اعتبار الولايات التركية الـ81 كافة مناطق زلزال، وتنفيذ المشاريع وفقاً لذلك".

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفاً أكثر من ستة آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 من الشهر نفسه.