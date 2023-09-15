سياسة
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أردوغان: سنواصل دعم أشقائنا في ليبيا حتى يتجاوزوا محنتهم
خصّص الرئيس التركي ثلاث طائرات وثلاث سفن في إطار تقديم الإغاثة الإنسانية لليبيا، مؤكداً أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات لليبيين إثر الفيضانات التي اجتاحت بلادهم وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.
أردوغان: سنواصل دعم أشقائنا في ليبيا حتى يتجاوزوا محنتهم
أردوغان: سنواصل مساعدة الليبيين حتى يتجاوزوا محنتهم / صورة: AA
15 سبتمبر 2023

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال فاعلية بشأن الزلزال والتحول العمراني في مدينة إسطنبول، الجمعة، بأن بلاده ستواصل تقديم المساعدات للأشقاء الليبيين إثر الفيضانات التي اجتاحت بلادهم وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وقال أردوغان إن تركيا خصصت ثلاث طائرات وثلاث سفن في إطار تقديم الإغاثة الإنسانية لليبيا.

وقال: "سنواصل تقديم المساعدات لأشقائنا الليبيين من دون انقطاع حتى يتمكنوا من تجاوز هذه الأيام الصعبة في وقت قصير".

على الصعيد المحلي، أشار أردوغان إلى أنه "بعد اليوم يجب اعتبار الولايات التركية الـ81 كافة مناطق زلزال، وتنفيذ المشاريع وفقاً لذلك".

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفاً أكثر من ستة آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 من الشهر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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